Gabrielli dona gift card di 500 euro ai collaboratori

Ai 2.600 collaboratori del Gruppo Magazzini Gabrielli spa, che opera con le insegne Tigre, Tigre Amico e Oasi, va in regalo una gift card

Per sostenere i propri impiegati in un momento non facile come quello economico attuale, il gruppo Magazzini Gabrielli spa (Gruppo Selex), attivo con le insegne Tigre, Tigre Amico e Oasi, ha donato ai propri collaboratori una gift card del valore di 500 euro. I collaboratori che ne beneficeranno sono 2.600.

A riguardo l'azienda spiega: "Da sempre per la Magazzini Gabrielli i propri collaboratori rappresentano un elemento fondamentale e parte del patrimonio aziendale, ed è questa convinzione che ci ha spinto ad adottare tale intervento straordinario".