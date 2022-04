Magazzini Gabrielli porta i negozi Oasi e Tigre su Discovery-Food Network

I punti di vendita e i prodotti protagonisti del nuovo programma “Senti che fame! Nonna pensaci tu” con Lidia Bastianich e Anna Moroni

I punti di vendita della gdo, e in particolare le referenze mdd, sono sempre più protagonisti di una comunicazione meno pubblicitaria e più legata all'intrattenimento: dopo il podcast di Bennet anche gli store Oasi e Tigre di Magazzini Gabrielli si trasformano in set televisivo del nuovo programma “Senti che fame! Nonna pensaci tu” in onda su su Discovery-Food Network (canale 33).

Durante la trasmissione culinaria, le due testimonial e conduttrici Lidia Bastianich e Anna Moroni realizzeranno innumerevoli ricette con alcuni dei prodotti acquistati nei negozi Tigre di Viale Liegi a Roma e Oasi di Zagarolo. Le riprese vedono le due "nonne cuoche" effettuare la spesa nei pdv, interagendo con il personale dei banchi assistiti e focalizzando gli acquisti sulle referenze private label Selezione Qualità, Fatti Buoni e Consilia.

"La troupe di Me Production, che ringrazio per la sua sensibilità nel permetterci di non interrompere il nostro normale iter operativo – ha dichiarato Barbara Gabrielli, componente del Consiglio di amministrazione e direttrice della comunicazione di Magazzini Gabrielli – ha realizzato le riprese durante il normale orario di apertura e questo aspetto ha messo in risalto funzionalità ed estetica dei nostri punti di vendita durante una normale giornata di lavoro. I nostri clienti, entusiasti, hanno potuto interagire con Lidia Bastianich e Anna Moroni, in un'atmosfera era divertita e frizzante. Non è la prima volta che siamo protagonisti di una trasmissione televisiva, è sempre un momento importante per far conoscere al grande pubblico il nostro modo di 'fare impresa'".