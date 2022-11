Magazzini Gabrielli: Luigi Cavalieri è il nuovo direttore vendite

Tra gli obiettivi il consolidamento e lo sviluppo della presenza sul territorio, valorizzando l'identità multicanale dell'azienda, ma anche lo sviluppo delle risorse interne

Cambi interni al team per Magazzini Gabrielli, che vedono arrivare Luigi Cavalieri nel ruolo di nuovo direttore vendite. Il manager romano proviene da Carrefour Italia, dove ha maturato un'esperienza di business nel ruolo di direttore regionale commerciale, prima nella regione Sud e poi in quella del Nord Ovest.

“Nel dare al nuovo direttore vendite il benvenuto da parte mia e di tutto il CdA di Magazzini Gabrielli – ha dichiarato l’amministratore aelegato di Magazzini Gabrielli SpA, Luca Silvestrelli – sono certo che Luigi Cavalieri, grazie alla sua significativa esperienza nella gdo, darà un prezioso contributo, insieme alla squadra, alla implementazione e realizzazione dei molteplici progetti aziendali, soprattutto in termini di consolidamento e sviluppo della presenza sul territorio valorizzando la nostra identità multicanale. Sviluppo che naturalmente avrà come riferimento fondamentale quello della sostenibilità e della creazione di valore per tutti i clienti attuali e futuri. Valori ispiratori dell’azienda fin dall’origine e che trovano conferma nelle scelte future, che si manifestano nei quotidiani e costanti investimenti nella rete vendita come sulle nostre persone”.

"Credo", gli fa eco Cavalieri, "che innanzitutto sia importante dare continuità alle tante cose buone che sono state portate avanti nel corso degli anni. Gli ambiziosi obiettivi di sviluppo prefissati in Magazzini Gabrielli nei prossimi anni dovranno essere sostenuti a livello organizzativo attraverso lo sviluppo delle risorse interne ma anche attraverso la capacità di formare ed integrare profili provenienti da altre realtà professionali. Riusciremo a farlo con successo se saremo capaci di trasferire alle nuove squadre lo stesso senso di appartenenza che contraddistingue le 'persone' di Magazzini Gabrielli. L’attenzione al nostro territorio in termini di valorizzazione dei regionalismi delle produzioni locali e più in generale di tutte le eccellenze enogastronomiche italiane rappresenterà un punto importante del nostro lavoro, come è sempre stato nella tradizione di questa azienda. Sono convinto che attraverso l’attitudine ad ascoltare costantemente i bisogni dei nostri clienti riusciremo ad indirizzare tutti i nostri sforzi con soddisfazione e a cogliere le sfide che ci aspettano nei prossimi anni.”