Galbani: per i 140 anni il tiramisù spettacolare di Damiano Carrara

In occasione dei 140 anni del marchio Galbani, l'azienda ha coinvolto il pastry chef Damiano Carrara che ha realizzato un tiramisù alto 140 cm e composto da 13 piani + 1, realizzato con il mascarpone del brand. L’evento, che si è tenuto a Il Centro di Arese (Mi), è stato l’ultimo di una serie di appuntamenti. Il cooking show è stato gestito non soltanto da Carrara ma anche dal collega Tommaso Foglia durante un evento presentato da Benedetta Parodi.

Le dichiarazioni

“ Il 2022 è stato per Galbani un anno di celebrazioni importanti per il traguardo dei suoi 140 anni di storia. Non potevamo che chiuderlo con quello che è ormai diventato un appuntamento tradizionale: il nostro evento di Galbani Santa Lucia legato al Tiramisù, ovvero al dolce che per tantissimi italiani è simbolo di festeggiamenti in famiglia -afferma Mauro Frantellizzi, direttore marketing di Galbani Cheese-. In questa iniziativa abbiamo voluto coinvolgere alcuni talent che da tempo collaborano con noi, il pubblico e, ancora una volta, la Onlus Officine Buone perché questo momento di festa per noi possa durare a lungo ed essere rilevante anche nella vita di altri”.

“La mia creazione rispecchia il gusto classico, molto cremoso: crema al mascarpone pastorizzata e savoiardo senza glutine bagnato con il caffè, in modo che si senta l’aroma in bocca. Per renderlo più goloso ho deciso di aggiungere una base crumble al cacao con un pizzico di sale, che conferisce la sapidità perfetta per far venire voglia di proseguire un cucchiaio dopo l’altro” aggiunge Damiano Carrara.