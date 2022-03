Galbanino e Buitoni: insieme per nuove occasioni di consumo

La collaborazione tra i brand Galbanino e Buitoni propone nuove possibilità ai consumatori di sperimentare in cucina. La proposta in questo caso è di poter realizzare torte salate utilizzando entrambi gli articoli dei marchi. L'azione sinergica prevede attività diversificate per il canale moderno e per il canale tradizionale. Nei punti vendita della gdo, il progetto sarà attivo dal 1° marzo al 30 aprile e sarà supportato da un piano a 360 gradi con materiali pop (segnaprezzo, pendolini, locandine, arcate per vasche, floorgraphics), attività di promo sulle referenze Galbanino L’originale e Pasta Sfoglia Buitoni (Rotonda e Rettangolare), e creatività dedicate con l’indicazione di ricette per suggerire come accoppiare al meglio gli ingredienti. La comunicazione sarà presente anche sui siti Buitoni e Galbani con ricette condivise.

Per quanto riguarda invece il canale tradizionale, l'operazione sarà sviluppata dal 1° al 30 aprile e prevede il concorso Torte salate: l’accoppiata vincente. Acquistando almeno un Galbanino da 230g o da 850g e una sfoglia Buitoni rotonda o rettangolare, ci saranno in palio ogni giorno 10 Pirofile firmate Tognana, ideali per realizzare torte salate.

Le dichiarazioni

“Con questa iniziativa puntiamo a far diventare la marca Galbanino come il formaggio di riferimento nella ricettazione del mondo delle torte salate, creando nuove occasioni di consumo e premiando i consumatori che ogni giorno scelgono i nostri prodotti" commenta Mauro Frantellizzi, direttore marketing Galbani Cheese.

“Questa collaborazione ci permetterà di raggiungere nuove famiglie e diventare un alleato indispensabile in cucina" aggiunge Alessandro Zizza, marketing manager Basi Buitoni.