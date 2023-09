Gallery. A Bergamo il primo store italiano Plein Sport

Debutta in Italia l'insegna Plein Store con un 'offerta di abbigliamento e accessori di lusso dell'omonimo brand nato dall'idea creativa di Philipp Plein

Lo shopping sportivo firmato Philipp Plein trova spazio all'interno del primo punto di vendita italiano Plein Sport. Si tratta del debutto di una nuova insegna con un assortimento di prodotti sportivi, dall'abbigliamento agli accessori, nel quale si possono trovare le iconiche sneakers, la collezione ready to wear e le linee in licenza di orologi sviluppati in collaborazione con Timex Group, accessori con Laipe spa e De Rigo che per l’occasione ha prodotto una serie limitata di occhiali Plein Sport. L'ambiente è total black, con espositori di impatto e arredi ultramoderni. Per valorizzare i prodotti c'è un sapiente uso delle luci e soluzioni espositive concentriche in grado di catturare l'attenzione dei consumatori.

Lo store, realizzato all'interno del centro commerciale Oriocenter Selected Stores di Bergamo, si estende su una superficie di 120 mq.

“Abbiamo sempre pensato ai bisogni e desideri dei nostri clienti e tutto il nostro lavoro è

finalizzato a soddisfarle. Plein Sport rappresenta l’estensione della mia visione che attraversa la moda, il lifestyle, lo sport con grande attenzione e cura del dettaglio -spiega Philipp Plein-. Questo è un ambiente diverso, in cui la connessione e il social networking saranno al centro, amplificati dalla tecnologia e dall’innovazione".

Plein Sport Truck

Dopo il kick-off della collezione primavera estate 20223, Plein Sport ha ingegnerizzato creato un prototipo di Plein Sport Truck per proporre la prima shopping experience itinerante. Si tratta infatti di uno store mobile che ha già attraversato diverse città d’Europa e che approda anche a Bergamo in occasione dell'inaugurazione del punto di vendita.

La rete Plein

Creato 25 anni fa, il brand di moda di lusso, che ha sede a Lugano in Svizzera e totalmente autofinanziato, è disponibile i oltre 110 monomarca in tutto il mondo, tra cui flagship a Milano, Parigi, Barcellona, Berlino, Dubai, Los Angeles, Las Vegas, Shanghai e Singapore. Il gruppo conta oltre 700 dipendenti.