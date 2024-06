I punti di vendita specializzati di Iper La grande i (Finiper Canova) diventano Petstore con un nuovo format e un assortimento mirato

1 di 7

il primo punto di vendita con insegna Pet Store è stato inaugurato a Milano Portello lanciando di fatto un nuovo marchio voluto e progettato da Iper La grande i (Finiper Canova) per la sua rete di negozi specializzati per animali che passeranno da insegna Pet Food Store a Pet Store con rinnovati spazi espositivi, assortimenti mirati e una comunicazione pensata per garantire ai clienti un'esperienza di acquisto coinvolgente.

Il format

Ridisegnato il percorso di spesa con corsie più ampie dedicate a prodotti alimentari, giochi e accessori per cani e gatti e si conclude con un’offerta di prodotti dietetici per i pet con esigenze nutrizionali specifiche. L'ambientazione punta su colori vivaci e vetrine cangianti, realizzate con una sovrapposizione di plexiglass e di elementi ricoperti con finitura dicroica. Ridisegnata per essere più funzionale e fruibile, l’area dedicata agli accessori, alla guinzaglieria, alle cucce e alla cuscineria. Inoltre, è stata inserita la “bautique” per l’abbigliamento degli animali, dal tempo libero alla cerimonia.

Rivisto e ottimizzato, l’assortimento presenta una selezione di prodotti per cane, gatto, animali d’acquario, roditori e volatili, l’inserimento di antiparassitari in pastiglie nella categoria dei prodotti farmaceutici e un “carretto snack” con biscotti sfusi per cani e gatti. I negozi saranno caratterizzati da una chiara e accattivante comunicazione in-store, ideata per identificare le diverse famiglie merceologiche, simpatiche vignettature e nuovi materiali, come legno e acciaio, utilizzati per le aree espositive.