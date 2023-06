Gallery. A Milano il flagship store Diesel dedicato alle borse 1DR

Nuovo spazio esperienziale per Diesel che in piazza San Babila a Milano apre un flagship store interamente dedicato alle borse 1DR in edizione limitata

1 di 6

Arriva in piazza San Babila, accanto allo storico negozio Diesel, la proposta del brand di Renzo Rosso dedicata alla borsa 1DR a Milano. Lo spazio, che rimarrà aperto un anno, è stato concepito come un ambiente immersivo, progettato per esprimere un concetto di arte multisensoriale e rendere più appagante e coinvolgente l'esperienza di acquisto.

I consumatori vengono introdotti all'interno di uno spazio cubico sviluppato su una superficie di 52 mq interamente foderato d'argento metallizzato in 3D della 1DR. Pareti, pavimento e soffitto sono rivestiti in un tessuto dall'effetto stropicciato, con resina cristallina. "La brillantezza tattile e visiva è esaltata da accenti di resina cristallina presenti in tutto il trattamento del pavimento e da light box sospese che amplificano la luce riflessa" spiega il gruppo.

Anche le pedane sono color argento ed enfatizzano i prodotti e le collezioni della borsa 1DR, introdotta per la prima volta dal direttore creativo Glenn Martens nella primavera 2022. La gamma si è ampliata per includere una palette di colori metallici e forme diverse, come la Mini 1DR, molte delle quali sono realizzate con materiali responsabili e a basso impatto ambientale.

L'assortimento si concentra su un'edizione limitata di 30 borse 1DR disponibile esclusivamente in questo store, con nuove combinazioni di colori (dal giallo e rosa al neon, oro e pesca, verde lime e rame, arancione, giallo e malva) reinventate con aerografo leggero, stencil, tecniche di vernice scheggiata e bruciata.