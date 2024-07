Gallery. Aldi apre a Milano nello storico Multisala Plinius

Strategica l'apertura a Milano per Aldi che ha attuato un'importante operazione di riqualificazione urbana con il discount aperto all'interno del rinnovato Multisala Plinius

Il punto di vendita aperto a Milano, nel cuore del quartiere Città Studi, all’interno dello storico Multisala Plinius (ristrutturato negli scorsi mesi per una rimodulazione e innovazione degli spazi), rappresenta per Aldi un esempio emblematico di riqualificazione urbana. Lo store, tra l'altro, si inserisce in un contesto urbano dove l'insegna ha iniziato a insediarsi qualche anno grazie a un format dedicato, come raccontato in questo articolo. Michael Gscheidlinger, country managing director Aldi Italia, tiene a sottolineare l'impegno per il territorio e spiega: “Questa apertura è un chiaro esempio del nostro impegno verso la valorizzazione e la rigenerazione urbana. Il cinema si prepara a riaprire con una nuova visione, e siamo entusiasti che accanto alle tre sale completamente rimodernate, si inserisca un punto vendita Aldi, un luogo che combina convenienza e innovazione, contribuendo al contempo al rinnovo di un’icona culturale come il Cinema Plinius.”

Contrariamente ai negozi che rispondono al format Urban, sviluppati su metrature di circa 500 mq, questo discount, situato in Viale Abruzzi 28, si sviluppa su un'area più ampia di 834 mq, è certificato con classe energica A2 e dotato di un impianto fotovoltaico con una portata di 15,12 kWp.

Lo store

Come già sperimentato nel punto di vendita milanese di viale Monza, inaugurato a gennaio in un’area precedentemente utilizzata come attività commerciale, Aldi potenzia le promozioni in modo evidente ampliandone la presenza ed evidenziandole sia a livello espositivo sia attraverso la comunicazione interna che fa largo uso della scritta Wow al prezzo Aldi. Tutti i reparti sono coinvolti in questa operazione che rispecchia la filosofia dell'insegna, da sempre orientata alla convenienza.

Il percorso è stato pensato per risultare smart, funzionale e intuitivo con ortofrutta in apertura ed esposizioni perimetrali, fuori banco e corner per promozioni e categorie da enfatizzare, come nel caso degli aperitivi. I reparti, come di consueto di macelleria e panetteria sono a libero servizio e le produzioni locali, focus dell'offerta dell'insegna, sono valorizzate attraverso informazioni sui prodotti e produttori, valorizzate da grafica dedicata.

Il cinema

Il Cinema Plinius rappresenta da sempre un punto di riferimento per la comunità milanese. Lo storico multisala, che ha iniziato il suo progetto di intrattenimento nel 1936, è stato oggetto di restyling che ne hanno rinnovato l'immagine. Per Aldi diventa dunque una location strategica in grado di fornire offerta e servizi importanti in un'area urbana di questo tipo.

“La ristrutturazione del Multisala Plinius nasce dall’opportunità di ottimizzare al meglio gli spazi dell’immobile -dichiara Salvatore Dattilo, proprietario del Multisala-. Si è deciso di rivedere il numero delle sale, che saranno tre, ma allo stesso tempo di garantire ai clienti un rinnovamento in termini di qualità ed esperienza.”

La rete di Aldi

L'insegna opera attualmente con 184 negozi in Italia di cui 64 in Lombardia dove sono impiegati 1084 collaboratori.