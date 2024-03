Cresce la mdd Arcaplanet con le diete veterinarie Hi Diet

Arcaplanet ha lanciato la linea mdd Hi Diet dedicata alle diete veterinarie per cani e gatti affetti da specifiche patologie.

A fine febbraio Arcaplanet ha lanciato la linea mdd Hi Diet dedicata alle diete veterinarie per cani e gatti affetti da specifiche patologie. Si amplia così la disponibilità di prodotti disponibili in esclusiva negli oltre 550 negozi dell'insegna, per 2,3 milioni di clienti fidelizzati.

Arcaplanet Hi Diet, marchio italiano in esclusiva

Hi Diet, brand Agrifarma in vendita in esclusiva da Arcaplanet, si fonda sulla collaborazione con il dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, attraverso il quale ogni anno viene verificata la conformità dei tenori analitici dei prodotti.

La nuova linea vuole proporre prodotti con un elevato rapporto qualità prezzo, come da mission della mdd, sia sotto il profilo nutrizionale che del gusto. In dettaglio, rispondendo alle esigenze degli animali colpiti dalle più comuni patologie diagnosticate dai veterinari.

Alimenti e ingredienti

Sotto il profilo dell'ingredientistica, Hi Grain propone petfood no grain o gluten free (impiegano carboidrati alternativi a basso indice glicemico), contengono fonti proteiche alternative, selezionate per garantire l'apporto nutrizionale equilibrato e ridurre il rischio di allergie, sono ricchi di Omega-3, integrati con prebiotici e un paraprobiotico (Lactobacillus Helveticus) a maggior tutela della salute intestinale di cani e gatti.

L'appetibilità viene ottenuta impiegando in maniera importante ingredienti di origine animale, poi proteine alternative ad alto valore biologico e proteine idrolizzate. Per stimolare anche il pet inappetente.

Le patologie coperte da Arcaplanet Hi Diet

Sono 6 le patologie più comuni identificate da Arcaplanet per la linea dei prodotti per diete veterinarie. Di queste, 5 sono trasversali fra cane e gatto, naturalmente con prodotti specifici, e tutte presentano cibi umidi e secchi.

Linea Hypoallergenic -per cani e gatti che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, con sintomi dermatologici (oppure otite) o digestivi.

Linea Gastrointestinal - Per cani e gatti affetti da problemi gastrointestinali, dona sollievo al tratto digestivo.

Linea Obesity - Per i pet in sovrappeso, controlla l'apporto calorico aiutando cani e gatti a perdere peso in maniera equilibrata.

Linea Renal - Per cani e gatti con insufficienza renale cronica. Contengono proteine di alta qualità per compensare la riduzione dell'appetito.

Linea Urinary - Per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e alla riduzione delle recidive.

Linea Recovery - Questa linea è specifica per i cani ed è mirata al recupero durante un periodo di convalescenza e alla ripresa nutrizionale. Contiene un'alta concentrazione di sostanze nutritive, per contrastare il deperimento fisico e aiutare la guarigione.