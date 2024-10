Gallery. Arena (VéGé) inaugura il centro L’Arena e lo store SuperConveniente

Gruppo Arena ha inaugurato il nuovo centro commerciale L'Arena di Misterbianco con locomotiva alimentare SuperConveniente

1 di 10

Nello spazio che oggi ospita il nuovo centro commerciale L'Arena di Misterbianco (Ct) un tempo c'era Città Mercato. Un luogo storico per quest'area del catanese che oggi torna a nuova vita grazie all'iniziativa del Gruppo Arena (VéGé). L'intero centro si estende su un'area di circa 20.000 mq e si colloca in uno degli snodi viari più noti della provincia, tra la tangenziale, la circonvallazione e la Strada statale Catania-Paternò.

Locomotiva alimentare è l'ipermercato SuperConveniente mentre in galleria sono presenti Upim per l'abbigliamento, Unieuro per l'elettronica e Acqua & Sapone per la cura della

persona. Completano l’offerta Deichmann per le calzature, Hobbyzoo per il pet, Idea Bellezza e Reale Bellezza per il benessere e la cura della persona, oltre alla Farmacia Greco, Occhialissimo per la cura della vista, e McDonald's, presente sia con un ristorante tradizionale che con il servizio McDrive. Infine, il centro dispone di una palestra di 1.000 mq, Up Level Fitness, situata al piano superiore.

Lo store SuperConveniente

Si sviluppa su un'area di 4.000 mq

Conta 14 casse tradizionali e quattro self check-out

tradizionali e quattro self check-out Conta in organico circa 150 persone

Dispone di 200 posti a sedere nello risto-self Spazio Sapore

nello risto-self Spazio Sapore Con questa apertura, il SuperConveniente raggiunge quota 33 punti di vendita in Sicilia.

L'ingresso si trova sul bazar e dunque sul non alimentare, uno spazio che sarà gestito a rotazione con prodotti che valorizzeranno la stagionalità e le ricorrenze. Segue l'area alimentare e in fondo al negozio, sul perimetro, ortofrutta ad apertura dell'area freschi, e i banchi a libero servizio di macelleria e serviti di pescheria, gastronomia, panetteria, pasticceria. In area centrale sono state collocate le vasche refrigerate per il take away dove occupano ampio spazio le offerte, ben comunicate da comunicazione interna con cartelli aerei e a scaffale. Nove le corsie espositive di cui sei contrassegnate dalla scritta Prezzi Stock a indicare la convenienza. Dalla parte opposta, invece, si trova l'area dedicata ai grandi formati con una profondità assortimentale più spinta rispetto ad altri store della rete. In questo spazio sono varie le categorie merceologiche: dall'ortofrutta ai surgelati, dai dolcificanti a piatti e bicchieri in plastica in grandi confezioni. Distintiva la cantina contraddistinta da botti in legno, esposizioni suddivise per vini bianchi, rossi, rosati e spumanti e di fronte le birre con una distinzione per lattine e vetro. Al centro gli scaffali espositivi per le offerte. Tra le proposte gastronomiche c'è il risto-self Spazio Sapore, con un’offerta che include colazioni, pranzi, aperitivi e cene.

Le soluzioni green

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale, è stato realizzato un impianto fotovoltaico da quasi 1,3 MW, che riesce a coprire circa il 100% del fabbisogno energetico nelle ore diurne.

Questo significa che L’Arena di Misterbianco utilizza energia pulita e rinnovabile per gran parte delle sue operazioni, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni definite scope 2. Inoltre, il centro è dotato di centrali frigorifere che utilizzano CO2 come gas refrigerante, l'unico gas naturale con impatto nullo sull'ambiente, in linea con la nuova direttiva F-Gas. Tutte le tecnologie impiegate nella realizzazione degli impianti sono le migliori tecnologie disponibili (Best Available Techniques - BAT), in linea con la politica energetica del Gruppo Arena tra cui l’illuminazione a Led e motori ad alta efficienza con inverter. Il parcheggio del centro è dotato di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.