Arena (VéGé) lancia il format SuperConveniente di prossimità

Doppia novità per il Gruppo Arena (VéGé) che propone il format di prossimità per l'insegna SuperConveniente e avvia il franchising per questa catena

La formula di convenienza proposta dal Gruppo Arena (VéGé) diversifica la sua offerta proponendosi in una nuova veste. L'azienda siciliana, per rispondere alle esigenze dei consumatori, testa il negozio di vicinato a insegna SuperConveniente con una doppia apertura a Caltagirone (Ct) e a Niscemi (Cl) entrambi sviluppati su una superficie di 600 mq. L'iniziativa nasce da una doppia esigenza: da un lato per assecondare la domanda che arriva dal mercato, dall'altro la possibilità di espandersi più facilmente in territori meno presidiati grazie a un format più cittadino e contestualizzato nei centri urbani. Questi opening segnano un ulteriore sviluppo del business di Arena che avvia il canale franchising per questa insegna, dopo la partnership dei punti di vendita SuperConveniente di Trapani.

La proposta commerciale è quindi calibrata sulle abitudini di acquisto dei consumatori con prodotti provenienti dal territorio che, oltre alla selezione dei migliori item di marche industriali a prezzi competitivi, si vanno ad affiancare ai prodotti a marchio della mdd del Gruppo Arena. Come da tradizione, spazio ai freschi e freschissimi e ai localismi.

Le caratteristiche del format

Questo format era già stato oggetto di rinnovamento come vi abbiamo raccontato in questo articolo. La formula di prossimità rappresenta un nuovo capitolo nella storia di questa catena. Gli store appena aperti puntano molto sul servizio e sulla relazione con il cliente. Si tratta di luoghi accoglienti, moderni e a misura d’uomo per una spesa veloce e completa, con prodotti di tradizione e nuove tendenze di consumo. Spazio ai freschi e ai prodotti locali, per una spesa quotidiana ottimizzata e a prezzi convenienti evidenziati con comunicazione instore a tetto e a scaffale. Entrambi i negozi sono stati realizzati con accorgimenti sostenibili in ottica di risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente, come l’utilizzo delle lampade a led e dell’anidride carbonica come fluido refrigerante per gli impianti frigo.