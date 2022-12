Gallery. Aspiag Service entra in Lombardia. Interspar a Mariano Comense

Primo punto di vendita per Aspiag Service in Lombardia. Il gruppo apre uno store Interspar a Mariano Comense (Co) e avvia un piano di espansione nella regione

L'apertura del punto di vendita Interspar di Mariano Comense (Co) segna l'ingresso di Aspiag Service in Lombardia dove l'insegna continuerà a svilupparsi anche in futuro, come già annunciato dal gruppo, grazie a un piano di sviluppo al 2026 che prevede nella regione l’apertura di 60 negozi, sia diretti che affiliati, per un investimento complessivo di oltre 300 milioni di euro. “L’inaugurazione del nostro primo negozio a gestione diretta in Lombardia rappresenta un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza –commenta Francesco Montalvo, Ad di Aspiag Service-. In questa regione vogliamo entrare consolidando la nostra presenza in primis nei centri medi e piccoli, puntando sul servizio di prossimità e facendo conoscere il nostro modello di business fatto di vicinanza al territorio, qualità, convenienza, attenzione alle persone e alle comunità in cui ci inseriamo, anche attraverso la valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze locali, in un’ottica di sviluppo sostenibile e in linea con il DNA che caratterizza il nostro marchio dell’abete”.

Le caratteristiche dello store Interspar

Lo store è situato in via Pietro Mascagni 58

Si estende su un'area di 2.500 mq

Conta oltre 32.000 referenze alimentari e non alimentari

alimentari e non alimentari Il team di lavoro è formato da 76 addetti.

“Il negozio che inauguriamo oggi è il 41esimo a insegna Interspar di Aspiag Service e il primo negozio a gestione diretta in Lombardia –aggiunge Diego Piazzardi, direttore vendite canale Interspar di Aspiag Service-. Questo punto di vendita si caratterizza per un layout nuovo che mira a incentivare maggiormente il rapporto con la clientela e rendere ancora più piacevole, intuitiva e veloce l’esperienza d’acquisto”.

Offerta e layout

Il punto di vendita si propone con un layout intuitivo, ampie corsie e soluzioni ecosostenibili. Il percorso espositivo valorizza ogni singola categoria merceologica così come i singoli prodotti per i quali l'insegna ha puntato su una forte segmentazione valorizzata dalla comunicazione interna. Ogni reparto è caratterizzato da una grafica di identificazione, dotato di monitor per le varie offerte commerciali e dispone di un'area per le rispettive aree promozionali non più quindi accumulate in un unico spazio.

Ampia la superficie dedicata ai reparti freschi e freschissimi dove è stato inserito un corner pizzeria, tra i punti di forza dell'offerta di quest'area con una proposta di oltre 45 scelte di gusti e abbinamenti possibili tra pizze e focacce. Focus anche sulla gastronomia con piatti preparati all'interno del punto di vendita tra cui varie monoporzioni da poter prenotare in anticipo. Seguono i banchi serviti per i reparti macelleria e pescheria, ortofrutta, pane self-service e panetteria servita.

Distintiva l’area per vini, birre e liquori realizzata con tre corner con un modello espositivo che richiama le cantinette per richiamare l'ambientazione tipica delle enoteche. Uno spazio ad hoc è dedicato allo spazio DeVino con un'offerta di vini ricercati suddivisi per regione e non per tipologia di bianchi rossi e rosè. Importante la comunicazione che indirizza al cliente importanti informazioni sulle birre, sulla loro classificazione e su come conservarle. Stessa modalità per aperitivi e super alcolici. In questo caso, il consumatore troverà in reparto consigli su come preparare cockatil, sui bicchieri più adatti da utilizzare e su come servirli. In questo e in altri reparti si alternano cartelli con le immagini e le informazioni sui produttori e sulla provenienza dei prodotti per valorizzare lo storytelling e catturare l'interesse della clientela.

Nell’ideazione del layout del negozio un’enfasi importante è stata data anche alle aree non food, che rappresentano circa la metà dell'assortimento con una proposta di giocattoli, libri e giornali, articoli tessili, oltre all’area bazar che comprende prodotti non food, accessori per la casa, utensileria e altre categorie minori. Tra le novità c'è la disposizione di alcuni reparti che vengono avanzati sul percorso espositivo come nel caso della cartoleria che si trova in seconda corsia. Interspar punta a valorizzare inoltre le produzioni tipiche locali, attraverso la creazione di spazi ad hoc dedicati al marchio Sapori del Nostro Territorio con cui Aspiag Service intende promuovere le filiere locali e far conoscere i molti produttori dell’area lombarda attraverso gli oltre 300 prodotti presenti.

La sostenibilità

In ambito sostenibile sono stati realizzate soluzioni a basso impatto ambientale con tecnologie e impianti di ultima generazione quali banchi frigo senza emissione di sostanze inquinanti e con chiusura a porta per ridurre lo spreco energetico, l’utilizzo di illuminazione con led a basso consumo, un impianto fotovoltaico in grado di coprire gran parte del fabbisogno energetico del negozio, oltre a un sistema di recupero del calore prodotto dall’impianto frigo alimentare per la produzione dell’acqua sanitaria.