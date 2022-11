Gallery. Candiani Denim spinge sul concetto di circolarità dei tessuti

Lo spazio milanese di Candiano Denim sarà culla del brand Coreva Design. La limited edition sarà pronta a partire da gennaio 2023

Lo store Candiani Denim di Porta Ticinese 22 a Milano, nato come hub dell'azienda, dotato di uffici e showroom, è stato ripensato, rimodulato e focalizzato sul nuovo brand Coreva Design. In questo spazio, incentrato sui temi della sostenibilità, si lavorerà per potenziare il concetto di circolarità dei tessuti anche grazie alla piattaforma Repair che potrà dare loro nuova vita, riciclandoli in una nuova fibra. Laddove i tessuti non saranno riparabili in alcun modo saranno usati come fertilizzante organico per far ricrescere il cotone.

Il brand Coreva

In questo ambito nasce una nuova collezione. La limited edition Coreva sarà disponibile a partire dal gennaio 2023. La capsule comprende 50 overshirt unisex di jeans ed è stata realizzata insieme all’azienda austriaca Lenzing in un percorso che coniuga ricerca e innovazione e sarà realizzata con il Tencel Lyocell, ricavato dalla cellulosa derivante dalla canapa e miscelato con il tessuto stretch biologico Coreva.