Gallery. Coin Taranto: il nuovo format per abbigliamento e accessori

A Taranto, Coin testa un punto di vendita di circa 500 mq interamente dedicato all'abbigliamento uomo e donna e agli accessori

Coin cambia volto e ritorna a Taranto con un punto di vendita dedicato ad abbigliamento e accessori, situato in via Niccolò Tommaso D’Aquino. Nella stessa città è già attivo un negozio Coincasa in via Federico di Palma.

Le caratteristiche dello store

Lo store è sviluppato su una superficie di 500 mq

Si articolata su due livelli

Il team di lavoro comprende otto persone.

Il piano terra di questo nuovo negozio sarà dedicato alle collezioni donna e agli accessori, mentre il primo piano ospiterà l'abbigliamento uomo. Invece, per quanto riguarda i servizi sono disponibili la coincard e il click and collect.

"La scelta di aprire un nuovo punto di vendita in Puglia non è casuale: la regione, con il suo vivace tessuto economico, è un territorio in costante crescita e un polo strategico dal potenziale straordinario non solo per il turismo, ma anche per il commercio -afferma Ugo Turi, amministratore delegato di Coin-. Questo store rappresenta non solo un'opportunità per consolidare la presenza di Coin nel territorio, ma anche per contribuire allo sviluppo locale, creando nuovi posti di lavoro e stimolando la sua economia. Taranto, in particolare, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, è caratterizzata da un crocevia di tradizioni e innovazioni che si riflette perfettamente nella filosofia del marchio. Per questo siamo entusiasti di poter offrire ai tarantini un'esperienza d’acquisto unica, che

si incastra alla perfezione alla sua bellezza e autenticità”.

La rete in Puglia

Nella regione Coin opera con due punti di vendita full format a Bari, nel centro commerciale Casamassima, e a Lecce, e conta una rete di store Coincasa a Monopoli, Trani e San Severo.