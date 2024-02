Gallery. CoinCasa raddoppia nelle Marche

Secondo punto di vendita nella regione per CoinCasa che, dopo Urbino, arriva ad Ascoli Piceno con la tradizionale offerta dedicata alla casa

Secondo punto di vendita CoinCasa nella Marche. Dopo Urbino, l'insegna apre un negozio ad Ascoli Piceno, all’interno del centro commerciale Battente, nell'ambito del piano di espansione che prevede l'ampiamento della rete attualmente formata da 116 negozi tra Italia ed estero. Lo spazio si sviluppa su una superficie di quasi 300 mq con un format in linea con quanto già replicato in altri contesti.

L'offerta

L’assortimento spazierà in tutte le categorie, dai complementi d’arredo agli articoli per la tavola, fino all’illuminazione d’interni, con i prodotti di grandi brand internazionali, come Yankee Candle, le profumazioni per ambienti Made in Italy di Millefiori Milano, e le proposte di decorazione di EDG Enzo de Gasperi, da sempre sinonimo di design e complementi d’arredo italiano.

Presenti poi, come sempre, le creazioni esclusive Coincasa, coordinate e disegnate internamente, con la nuova collezione ad hoc dedicata alla Pasqua, con proposte dalle tinte luminose, per rinnovare tutti gli ambienti della casa.