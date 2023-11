Gallery Decathlon punta sull’economia circolare

Nel nuovo Lifestyle Center di Milano Merlata Bloom, il retailer specializzato nel mondo dello sport ha aperto un nuovo store di 5.500 mq che dedica ampi spazi ai servizi di riparazione, noleggio e acquisto di seconda mano

Riparazione, acquisto di seconda mano, noleggio e riciclo: è su questi capisaldi dell’economia circolare, servizi raccontati in maniera efficace ai clienti su un pannello posto vicino all’entrata principale e riprese in diversi punti del negozio, uniti alla presenza di nuovi layout commerciali su diversi sport, che si costruisce l’offerta del nuovo Decathlon Milano Merlata, aperto ieri nel Lifestyle Center Merlata Bloom.

Ampio spazio ai servizi green

Il nuovo store può contare su una superficie di vendita di circa 5.500 mq, disposti su due piani in una struttura autonoma di fronte alla struttura classica del Lifestyle Center, a cui si aggiunge un piano dedicato agli uffici della nuova sede dell’headquarter. Si tratta, in totale, di circa 6.200 mq complessivi. “La missione di Decathlon di attivare le persone alle meraviglie dello sport, in modo sostenibile passa per noi attraverso il concetto di economia circolare -racconta Paolo Andrea Piccu, City Leader Decathlon Milano-. È in quest’ottica che all’interno del nuovo punto di vendita viene riservato più spazio ai servizi di riparazione, noleggio e acquisto di seconda mano, incoraggiando la condivisione, il riutilizzo e il ricondizionamento dei prodotti attraverso un polo dedicato di 150 mq”.

Questo spazio, che si trova proprio accanto all’ingresso (facilmente visibile quindi), in cui al laboratorio di riparazione si affianca un corner per il noleggio (che riguarda bici, tennis, padel, sci, snow, ma anche kayak e sup), non è l'unico dedicato all'economia circolare: in ogni piano trovano ampia visibilità zone dedicate al second hand e al noleggio, spiegate attraverso una cartellonistica dedicata, con qrcode da inquadrare per avere tutte le informazioni complete.

L’offerta gold di running, calcio e sci

Il piano terra, oltre al corner dedicato al servizio clienti e al ritiro ordini, ospita tutta l’offerta junior, la sezione fitness, ciclismo, running, accessori dello sportivo e alimentazione. Oltre 200 mq sono dedicati all’abbigliamento e alla mobilità urbana.

Al primo piano invece, Decathlon prevede un'esperienza di acquisto diversificata, che copre le sezioni montagna, acqua, sport collettivi, sport di racchetta, pesca, equitazione & caccia. Per running, calcio e sci sono state realizzate delle ambientazioni più teatralizzate con un’offerta più ampia e specifica.

Il punto di vendita conta su circa 115.000 referenze totali, per l’83% marchi propri, ma con la presenza di brand, soprattutto in categorie dove la marca gioca un ruolo importante (come sneaker, sci, scarponi, ecc). In logica di omnicanalità, sono state realizzate tre postazioni digitali da 43 pollici nelle quali è possibile ordinare qualsiasi prodotto in catalogo, facendoselo recapitare in negozio o a casa senza costi aggiuntivi. Sono presenti 10 casse self con tecnologia RFid e possibilità di pagamento con carta di credito o contanti, oltre a una cassa assistita.

Lo sviluppo della rete

Il nuovo punto di vendita rappresenta un ulteriore capitolo del percorso di sviluppo di Decathlon: dopo 30 anni di attività, lo storico store di Baranzate è stato infatti trasferito a Merlata Bloom, segnando un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dell'offerta di prodotti sportivi in Lombardia. Come parte di questo nuovo progetto tutti i 68 collaboratori e collaboratrici dello store di Baranzate sono stati trasferiti qui, a cui se ne aggiungono altri 15 per un totale di 83 attivi nel punto di vendita.

“Milano Merlata Decathlon -spiega lo store manager Mattia Vanerio- è il 146° negozio in Italia e porta a 8 gli store della città metropolitana di Milano, dove contiamo più di 500 collaboratori e collaboratrici fissi e 100 stagionali. Questo nuovo spazio rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione della nostra strategia, per offrire un'esperienza completa e innovativa, garantendo un assortimento offerta più ampio e variegato”.