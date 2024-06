Il concept store Divino Wine Caveau di Europa Commerciale (Sisa Calabrai-D.IT) apre a Gizzeria (Cz) con un'offerta di vini per l'horeca

1 di 9

Ambientazioni particolarmente distintive, interni scenografici, richiami all'arte e alla grafica pubblicitaria d'altri tempi. A Gizzeria (Cz), Europa Commerciale (Sisa Calabria-D.IT) ha inaugurato Divino Wine Caveau, un concept store interamente dedicato al vino.

Lo store

Si sviluppa su 1.000 mq

Si estende su due piani collegati sia da scale che da ascensore

collegati sia da scale che da ascensore L'offerta comprende 7.000 etichette di cui oltre 400 calabresi, con vini, spumanti, spiriti e distillati provenienti da tutto il mondo.

di cui oltre 400 calabresi, con vini, spumanti, spiriti e distillati provenienti da tutto il mondo. Il punto di vendita si trova all'interno del Ligea Center, . È il risultato dell’impegno di alcuni noti imprenditori italiani, che hanno deciso di puntare sulla loro passione comune per il bere di qualità.

Divino Wine Caveau è pensato per i professionisti e le aziende del segmento HoReCa, ma punta anche a stringere un legame forte con gli appassionati, i wine lover. E si inserisce in un percorso del gruppo che sta indirizzando la sua offerta a questo canale. Infatti, qualche settimana fa ha inaugurato il suo primo cash and carry, come raccontato in questo articolo. “Questo format è un’esperienza che combina la ricercatezza della cucina con l’eccellenza dei vini nazionali e internazionali, con etichette provenienti da tutto il mondo, che coprono ogni segmento di mercato -ha spiegato il direttore commerciale Benito Scardamaglia-. E poi, punta molto sull’esperienza vino: ogni giorno i sommelier accoglieranno i visitatori e racconteranno loro le storie che stanno dietro ciascuna etichetta".

Manager e frontman di Divino Wine Caveau è Michele Ruperto, miglior sommelier Ais di Calabria 2022 e giudice internazionale del vino al Concours Mondial de Bruxelles. Ruperto cura come wine expert le attività dell’enoteca in store e online: canale HoReCa, meeting con i produttori, workshop e incontri con la stampa che si terranno nella sala eventi, allestita all'interno degli spazi dello store e dotata di una cucina all’avanguardia.