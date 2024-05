Gallery. Carry Gò Food Service, il primo c+c di Europa Commerciale

Primo cash and carry per Europa Commerciale (Sisa Calabria-D.IT) che lancia l'insegna Carry Gò Food Service entrando in un canale non ancora presidiato

Nuovo concept di commercio all’ingrosso per Europa Commerciale che opera in Calabria con punti di vendita a insegna Sisa (D.IT). L'azienda lancia il format Carry Gò Food Service, il suo primo cash and carry aperto in via delle Palme 52, a Gizzeria (Cz), situato non lontano dal Ligea Center, dove è presente un supermercato IperSisa.

"Portare in Calabria un nuovo modo di fare food service è un sogno che si realizza -spiega il direttore commerciale Benito Scardamaglia-. Con questo store ci rivolgiamo a tutti i professionisti del food e dell’Ho.Re.Ca., con un’altissima specializzazione per i freschi e i freschissimi, con particolare attenzione alle eccellenze locali, ai prodotti a km zero e soprattutto al mondo delle carni e dell’ittico".

Le caratteristiche

Si sviluppa su una superficie di 7.000 mq

Comprende in assortimento oltre 30mila referenze

Aperto da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 17.

Stando a quanto spiega Scardamaglia, il concetto di food service "è innovativo per la Calabria e il Sud Italia -afferma-. Gli ampi spazi del Carry Gò saranno utilizzati anche per organizzare masterclass con le scuole di formazione. Un punto di incontro tra chi presenta nuove eccellenze e chi le deve proporre ai consumatori finali. Per questo motivo, gli spazi sono studiati come fossero parte di un’esposizione di arte moderna. Uno stile che mette insieme il concetto di vintage, inteso come segno di particolare pregio e la forza di forme artistiche contemporanee”.

Particolarmente distintiva l'enoteca con ampi e coreografici lampadari che delimitano tutta l'area e pavimenti con parquet che danno un tocco di eleganza. Importante il focus sui localismi. “Una delle nostre ambizioni più grandi è diventare un volano commerciale per le eccellenze locali. La Calabria è una regione ricca di produzioni, che meritano di essere apprezzate in Italia e nel mondo”, conclude Scardamaglia.

Tra i servizi: disponibilità dell'eCommerce sul sito dedicato. Attivi anche i canali informativi sulle principali piattaforme social.