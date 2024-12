Gallery. Dolce&Gabbana: il concept store di Diriyah

Il punto di vendita tra i più grandi al mondo per il brand di moda Dolce&Gabbana che entra a Diriyah con uno spazio di 1.500 mq dotato anche di Dg Caffè

Lo store aperto a Diriyah, nota come The City of Earth, è per Dolce&Gabbana tra i suoi più grandi al mondo, esteso su 1.500 mq di superficie, dotato di una boutique e del DG Caffè, all'interno del Bujairi Terrace, principale destinazione gastronomica della città.

“Siamo entusiasti di svelare la nuova boutique e il caffè di Dolce&Gabbana, che aggiungeranno un ulteriore tocco di lusso all’animato scenario del Bujairi Terrace, la nostra principale destinazione per la ristorazione e il retail. Mentre proseguiamo nel nostro percorso per creare il luogo di incontro più straordinario al mondo e un punto centrale per il turismo culturale, che ospiterà oltre 1.000 punti di vendita e concetti gastronomici distribuiti su 566.000 mq, invitiamo i partner commerciali globali a unirsi a noi in questo viaggio straordinario” dichiara Jerry Inzerillo, Group Ceo di Diriyah Company.

L'offerta

La boutique espone le collezioni Dolce&Gabbana, tra cui abbigliamento, accessori, gioielleria, orologi, prodotti di bellezza e articoli per la casa, presentati su espositori su misura e incorniciati da un sistema dinamico di soffitti che amplifica la sensazione di spazio. Inoltre, la boutique include una sezione esclusiva dedicata alle Abaya, a testimonianza dell’impegno del marchio nel celebrare le tradizioni culturali locali.

Nel cuore della boutique, il DG Caffè trae ispirazione dalla ricca tradizione culinaria italiana, offrendo un menù accuratamente selezionato e adattato ai gusti sauditi.