Gallery. eb di Esselunga: il restyling dello store di Pioltello

Nuovo look per il punto di vendita eb di Esselunga di Pioltello (Mi) uniformato alla più moderna immagine del format e con nuovi servizi

1 di 5

Esselunga rimodula il format eb messo a punto più di un anno fa e continua il suo programma di consolidamento della rete e di rinnovamento. In quest'ottica rientra il punto di vendita eb di Pioltello (Mi), aperto vent'anni fa, e oggi allineato al format più attuale dell'insegna. Più forte la presenza di servizi. Nello specifico, in questo negozio è stata inserita un'area per i trattamenti per la cura della persona chiamata body studio.

Il punto di vendita, esteso su un'area di 310 mq, è il più grande della rete, conta un assortimento di oltre 11.000 referenze e dispone di tre ampie cabine dedicate a

specifici protocolli per il viso e a trattamenti di epilazione. I clienti potranno usufruire,

prenotando anche online, di servizi nel make-up studio, nail studio, brow

studio, skin studio, hair studio e la novità del body studio.

Il concorso per la riapertura

Per la riapertura, lo store propone il 16 e il 19 novembre consulenze gratuite di Armocromia a cura di Italian Image Institute di Rossella Migliaccio e un percorso esperienziale alla scoperta della propria memoria olfattiva, in collaborazione con Accademia del Profumo.

Inoltre è stato istituito il concorso Good Look che consentirà ai clienti di vincere, fino al 20 novembre, delle carte prepagate da 25 euro o 50 euro da spendere presso tutti i negozi eb.