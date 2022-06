Il beauty store eb di Esselunga compie 20 anni

Un format esperienziale con prodotti e servizi pensati per il consumatore moderno. eb di Esselunga festeggia 20 anni con incontri e concorsi

Il concept beauty store eb di Esselunga è cresciuto negli anni potenziando la sua presenza sul territorio. Lo spazio è concepito come luogo esperienziale in linea con le necessità del consumatore moderno. I punti di vendita di più recente apertura propongono infatti corner con servizi mirati a potenziare la shopping experience dei clienti e rinvigorire il percorso di acquisto. I beauty store eb ad oggi sono 45 e si trovano all’interno delle gallerie commerciali Esselunga in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Quest'anno l'insegna compie 20 anni. Per questa importante occasione Esselunga ha messo a punto un calendario di eventi esclusivi e un concorso.

L'avvio è stato lanciato ufficialmente da dove tutto è iniziato, ossia dal primo punto di vendita realizzato, quello di via Ripamonti a Milano, con incontri poi replicati anche nelle città di Fino Mornasco (Co) e Genova durante i quali sono state effettuate consulenze gratuite di Armocromia a cura di Italian Image Institute, fondata da Rossella Migliaccio, imprenditrice, autrice di Armocromia ed esperta di immagine. Grazie alla collaborazione con l’Accademia del Profumo si è tenuto, inoltre, un percorso esperienziale nel quale il profumo è protagonista come un elisir che evoca ricordi, persone, luoghi lontani nello spazio e nel tempo: un viaggio alla scoperta della propria memoria olfattiva. In linea con la filosofia dell'insegna, questa attività intende creare un’esperienza immersiva all’interno del mondo di eb per permettere ai clienti di testare prodotti e servizi.

Il concorso a premi

Per onorare l’anniversario, il gruppo ha lanciato un concorso a premi: fino al 10 luglio, ogni 30 euro di acquisti o 50 Punti Fragola, i clienti riceveranno una cartolina con premi in palio tra cui esperienze olfattive in Provenza, voucher viaggi, buoni sconto e un diamante dal valore di 15.000 euro. Il concorso è destinato a tutti i possessori di Carte Fìdaty che effettuino un acquisto in una delle 45 profumerie eb presenti in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria e ai clienti eCommerce di tutta Italia.

Vent'anni di eb

Il format nato nel 2002, ha subìto un'importante cambiamento nel 2013, anno in cui il concept è stato rinnovato in linea con l’identità e i valori di Esselunga, pensato per rispondere alle nuove esigenze di consumo di una clientela sempre più variegata, e attenta non soltanto alla qualità dei prodotti, ma anche al loro impatto sul benessere e sull’ambiente. Su questi principi è stata incentrata l'evoluzione del format di oggi.

A partire dal 2019, infatti, eb è diventata un vero e proprio beauty store con spazi per i trattamenti estetici realizzati grazie alla collaborazione con partner di eccellenza, pensati per arricchire e completare l’esperienza d’acquisto, di ampliare il proprio target di riferimento e di fidelizzare la clientela. Ne sono un esempio il corner nail studio, il brow

studio per la definizione e cura delle sopracciglia, il make-up studio per realizzare

flash make-up o di maquillage più complessi. Sono invece state predisposte aree riservate per lo skincare studio e l’hair studio, rispettivamente una cabina dedicata a trattamenti viso e un salone in cui si effettuano, oltre al taglio, piega e colore, anche trattamenti specifici per capelli.

Lo sviluppo di Esselunga

La rete di Esselunga si consoliderà e amplierà con restyling e nuove aperture. A Torino è stato rinnovato il superstore situato vicino alla Stazione di Porta Nuova mentre sarà presto inaugurato un punto di vendita laEsse in Largo Augusto a Milano.