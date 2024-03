Un laboratorio dinamico dove poter sperimentare nuove soluzioni tecnologiche: questo è EsselungaLab, nuovo format testato a Milano Mind

1 di 7

Lo spazio che Esselunga sta sperimentando al Mind Milano Innovation District, l’area in cui sono stati riconvertiti gli edifici di Expo 2015, in Viale Decumano 39, nel capoluogo lombardo è uno store tecnologico con una triplice offerta: market essenziale, caffetteria e offerta di ristorazione veloce. "EsselungaLab è un esperimento dinamico e altamente tecnologico", come sottolinea Roberto Selva, direttore marketing e comunicazione di Esselunga. Un unicum realizzato con la collaborazione dell’associazione Design for all Italia, e il coinvolgimento di clienti di diverse fasce di età ed esigenze i quali hanno fornito idee e spunti per creare un ambiente con arredi, spazi e segnaletica fruibili da tutti.

Sono stati così introdotti accorgimenti come i corrimani delle scale di collegamento tra i due piani a doppia altezza per essere utilizzati anche dai bambini e l’impiego di totem

digitali interattivi, semplici da consultare e che offrono un processo di pagamento rapido.

Le caratteristiche dello store

Si estende su due livelli

Si sviluppa su un'area totale di 600 mq

Il market occupa uno spazio di 70 mq

La caffetteria dispone di 100 posti a sedere tra l’interno e il dehor

tra l’interno e il dehor In terrazza, invece, sono disponibili 130 posti a sedere.

Format e tecnologia

Al piano terra si trovano la caffetteria e il market per una spesa grab&go e un'offerta di prodotti essenziali in modalità self-service: gastronomia, frutta e verdura, pesce, sushi e carne confezionati, il pane fresco e la pasticceria Elisenda. Al primo piano l’area lounge in terrazza e la zona per la ristorazione espressa con un’area aperitivi e panineria, la cucina a vista e un’isola per la preparazione di insalate dove è presente un “cobot” che lavora a supporto degli operatori per la preparazione di insalate. Qui c'è anche uno schermo oled trasparente.

Significativo l'aspetto tecnologico: i consumatori possono infatti sperimentare una nuova esperienza di acquisto grazie a una tecnologia innovativa basata su un sistema che integra computer vision e sensori intelligenti. Infatti, i clienti dopo aver scelto e prelevato gli articoli, possono recarsi nell’area self-checkout dove sarà disponibile la lista completa di tutti gli articoli selezionati e inviati automaticamente in tempo reale dal sistema direttamente alla cassa. Una volta controllato il carrello virtuale, il cliente potrà pagare e uscire dal negozio.

La sostenibilità

L’attenzione alla sostenibilità è presente nella scelta degli arredi come i banconi, i tavoli e le sedute in materiali riciclati o riciclabili, i pannelli solari sul tetto per la produzione di

energia e nella scelta di ridurre al minimo la presenza di plastica.