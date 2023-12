Gallery. Family Nation: a Milano il suo primo store fisico

Debutto nel retail fisico per Family Nation, eCommerce dedicato ai prodotti per bambini, che sperimenta un flagship store a Milano

Dall'online all'offline. Family Nation, eCommerce specializzato in prodotti per bambini di alta qualità e sostenibili, debutta nel retail fisico con il suo primo flagship store realizzato a Milano in via Piero della Francesca 3. Il negozio occupa uno spazio di 200 mq e si trova in una zona circondata da scuole e vicino all’ospedale Buzzi, collegata a metro lilla, tram, bus.

Lo spazio è stato immaginato anche come luogo di interazione dove poter organizzare eventi, laboratori educativi e creativi, incontri con esperti ed eventi dedicati ai più piccoli, nel corso dell'anno. Propone in assortimento oltre 60 brand gestiti tra cui Connetix, Scoot and Ride e Childhome. L'ambiente è stato suddiviso in aree tematiche per facilitare il percorso di spesa e rispecchia l’eCommerce del marchio Family Nation, dove le diverse aree vengono integrate in modo da coprire tutte le eventuali necessità: dalle novità ai regali, dall’home decor alla moda bimbi, dai giochi agli accessori.

L'offerta comprende, in un'ottica omnicanale, oltre 12.000 prodotti per bambini e genitori acquistabili sia nel punto di vendita che online tramite i Kiosk digitali.

Il locale è dotato di un’area giochi per permettere ai bambini di provare dal vivo i prodotti, che potranno essere testati in prima persona. Tra gli spazi utilizzabili, è prevista anche un’area cambio e allattamento per venire incontro alle mamme e ai papà dei più piccoli.

“L’apertura del Flagship store a marchio Family Nation rappresenta per noi un primo

importante tassello per avvicinarci ancora di più alle famiglie, cui sentiamo di dover offrire il miglior mondo possibile e, perché no, anche mettendo a disposizione una modalità

d’acquisto più ampia e di più semplice fruizione. Teniamo molto al progetto e speriamo che

questa apertura possa essere solo la prima di tante altre in Italia per regalare un’esperienza completa dal vivo e rappresentare un punto di riferimento per il nostro target” afferma Emilia Mugnai, Ceo di Family Nation.

Il rispetto per l'ambiente

Da 10 anni l’azienda, nelle sue attività online, si impegna a selezionare i migliori

prodotti per bambini scelti secondo criteri di qualità, bel design e sostenibilità. In quest'ottica sviluppa iniziative green come Planting Together per neutralizzare la CO2 con la riforestazione, piantando alberi e piante curati in modo sostenibile da contadini di comunità locali, che giovano poi dei loro frutti.