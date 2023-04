Gallery. GameStop: il flagship store immersivo di Milano

l flagship store di GameStop è stato realizzato nel cuore di Milano, in via Torino 49, arteria strategica della città a due passi dal Duomo sviluppato su tre piani e con varie aree di test e realtà virtuale

Si sviluppa su tre piani con una proposta ampia e varie aree per coinvolgere i consumatori e gli amanti del gaming. Il flagship store di GameStop è stato realizzato nel cuore di Milano, in via Torino 49, arteria strategica della città a due passi dal Duomo.

La struttura dello store

Il punto di vendita è dotato di aree dedicate ai test e di esplorazione per coinvolgere i consumatori proponendo loro un’esperienza immersiva attraverso opportunità interattive ed esperienze in realtà virtuale. Il negozio è strutturato su tre piani: nel seminterrato si trova la gaming arena, ossia un luogo dove provare i più recenti videogiochi; al primo piano è stato installato un muro led a 270° pensato per dar vita ad un’esperienza coinvolgente, infine, al secondo piano è stata realizzata l’area vendita.

La novità sta nella disposizione di questa ultima area dove sono state create tre diverse sezioni dedicate a prodotti differenti, ovvero ProGaming, ProStreamer e Home. Per rendere più scenografico l'ambiente, l'insegna ha scelto le illuminazioni Led del brand Twinkly.

Il punto di vendita è stato ideato anche come luogo di incontro e condivisione e nel corso dell’anno ospiterà vari eventi