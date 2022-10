Gallery. I punti di vendita Kik

Negozi con metrature di circa 500 mq e un assortimento non food che si focalizza sul tessile ma comprende articoli per la casa, oggettistica, stagionale

I punti di vendita Kik, insegna entrata nel nostro Paese nel 2017, come raccontato in questo articolo, si distinguono per un layout sviluppato per categorie merceologiche, con spazi ampi e corsie larghe. L'offerta spazia dal tessile, che rappresenta il cuore dell'offerta, al non alimentare in genere tra cui esposizioni stagionali mirate nei vari periodi dell'anno, a seconda delle occasioni. I negozi della catena si sviluppano su metrature che si aggirano attorno ai 500 mq. Enfasi instore alla comunicazione che valorizza i settori, i prodotti e il prezzo puntando sulla convenienza. Le linee di abbigliamento si indirizzano a uomo, donna, bambino e teenager con prodotti anche per i neonati. Inoltre è presente un'area dedicata ai prodotti per la casa con soluzioni di arredo e decorazione per gli ambienti domestici.

Il programma di sviluppo

La rete italiana, attualmente formata da 91 punti di vendita, si amplierà nel corso dell'anno con l'obiettivo di arrivare a quota 100 entro la fine del 2022.