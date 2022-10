Kik programma 50 aperture nel 2023

Una rete di circa 90 negozi e uno sviluppo importante. Kik programma infatti un piano di espansione che prevede dieci aperture nel 2022 e circa 50 nel 2023

Oltre 4.000 punti di vendita in Europa e un piano di sviluppo che prevede un veloce incremento della rete. L'insegna KiK consolida la sua presenza sul territorio italiano con nuove aperture: la prossima è prevista per il 20 ottobre ad Atripalda (Av) mentre nelle scorse settimane l'insegna ha fatto il suo ingresso in Sardegna con un primo negozio a Sestu. La catena, specializzata in abbigliamento e non food, è attualmente presente in 14 Paesi: Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Più recentemente ha aperto i primi negozi in Spagna e Portogallo.

Il direttore generale di Kik Italia, Sebastian Pajonk, sottolinea i valori dell'insegna: “I nostri prezzi convenienti sono particolarmente apprezzati da famiglie, giovani madri o padri e clienti sensibili al prezzo. Non siamo solo un discount tessile, ma il nostro assortimento comprende molti altri prodotti di uso quotidiano, le decorazioni, i giocattoli, i prodotti di bellezza, gli accessori, i tessili per la casa. La sostenibilità fa parte della nostra missione. Non siamo solo sinonimo di prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi per il consumatore, ma ci preoccupiamo anche di rispettare le norme sociali e ambientali. Per noi, economico e di qualità, non si escludono a vicenda. Siamo consapevoli della nostra responsabilità lungo le catene di forniture globali e vogliamo essere trasparenti sui nostri successi e sulle nostre sfide”. Per quanto riguarda lo sviluppo, il direttore generale aggiunge: “Continuiamo ad essere in forte espansione: siamo già presente in quasi tutte le regioni italiane ad eccezione di Puglia, Calabria e Sicilia. Entro l’anno corrente supereremo il numero totale di 100 negozi e nell’anno 2023 pianifichiamo di aprirne almeno altre 50 filiali”.

Kik in Italia

Nel nostro Paese, KiK è presente da ottobre 2017, con l’apertura della prima filiale a Venezia Marghera, dove si trova anche la sede italiana. Ad oggi sono attivi 91 punti di vendita con metrature medie di 500 mq. Attualmente il gruppo sta cercando 20 figure professionali per nuove aperture previste nei prossimi mesi.