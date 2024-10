Gallery. Ikea introduce nei suoi store le Quiet Hours

Le Quiet Hours sono stande del relax pensate per i clienti che necessitano, durante la loro spesa, di avere momenti di tranquillità. In particolare, chi ha una neurodivergenza

All'interno di 22 suoi punti di vendita italiani, Ikea ha introdotto alcuni spazi pensati per fornire un servizio ad alto valore aggiunto alla sua clientela con l'obiettivo di rendere più accessibili e accoglienti i propri negozi. Nascono con questo intento le Quiet Hours (ore di quiete), si tratta di stanze relax, una per ogni store, accessibili in qualsiasi momento. In questi spazi i clienti possono sostare per fare una pausa in caso di situazioni di sovraccarico sensoriale. Questa iniziativa va a sommarsi ad altre attività che Ikea ha messo in atto per sostenere le persone più fragili, come raccontato in questo articolo.

“Vogliamo prenderci cura dei nostri clienti, non solo attraverso le nostre proposte di arredo, ma anche migliorando l’esperienza di tutti coloro che visitano ogni giorno i nostri negozi, rendendo questi luoghi ancora più accessibili e dove sentirsi come ‘a casa’”, sottolinea Cristina Broch, direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Ikea Italia.

Il progetto

Le stanze sono posizionate al piano terra dei punti di vendita vicino all’ingresso e saranno a disposizione dei visitatori in ogni momento della giornata. Nell’orario dedicato alle Quiet Hours, anche all’interno di queste stanze saranno eliminati gli annunci vocali e la musica. Questa novità è stata inizialmente introdotta in fase di test i alcuni store del Lazio e della Lombardia e poi estesa agli altri negozi dell'insegna. Per la realizzazione delle stanze relax Ikea ha avuto il supporto delle due Angsa regionali (Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo), che hanno suggerito l’adozione delle misure necessarie per consolidare e potenziare il servizio.

Le stanze saranno attive ogni mercoledì nelle tre ore che precedono la chiusura degli store: in questa finestra temporale saranno adottati accorgimenti finalizzati a ridurre le sollecitazioni sonore per permettere a chi è particolarmente sensibile ai rumori e agli stimoli uditivi, come chi ha una neurodivergenza, di sperimentare un ambiente sereno.