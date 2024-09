Da Ikea un servizio di acquisto per le persone sorde

Ikea Italia promuove un nuovo servizio di acquisto e gestione degli ordini da remoto in lingua dei segni italiana per le persone sorde

Ikea Italia lancia un test di un servizio di video assistenza in lingua dei segni italiana (lis) per le persone sorde. Ikea e interpreti di lis del servizio Tellis saranno a disposizione da remoto per supportare i clienti sordi sull’acquisto e la gestione degli ordini. “La tecnologia -spiega Francesco De Vita, country remote customer meeting point manager di Ikea Italia- può aiutare a superare le barriere comunicative e a rendere ancora più semplice il rapporto con il nostro brand”.

Un servizio per persone con necessità particolari

Il servizio è attivo su appuntamento il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 12 alle 15. Il nuovo servizio rientra in una strategia del retailer svedese che mira a soddisfare le esigenze di persone con necessità di soluzioni personalizzate.

Inclusività di casa

Da Ikea, si rinnova l’impegno a rendere la casa un posto accessibile per tutti, inteso nel senso più inclusivo del termine. “Sono orgoglioso -dice ancora De Vita- di mettere a disposizione dei nostri clienti questo nuovo servizio e di rendere ancora più accessibili i nostri prodotti e le soluzioni d’arredo, senza barriere di accesso per chi ha una problematica specifica come quella della sordità”.