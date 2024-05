Ikea compie 35 anni in Italia

Un milione e mezzo di librerie Billy e oltre il milione le sedie Poang vendute: i traguardi del retailer svedese

Nel 1989 il primo store Ikea alle porte di Milano. Da allora il mercato italiano è cresciuto fino a diventare il quinto al mondo per il brand, con quasi 8mila co-worker e una presenza sul territorio che conta 41 negozi. L’evoluzione del retailer è passata attraverso le visite nelle case delle persone, grazie alle quali Ikea ha cercato di capire come vivono gli italiani, indagando i desideri e i bisogni della loro quotidianità domestica.

Ikea al fianco del cliente (ma a lui la sua parte)

Il retailer ha introdotto un modello di business e di vendita basato sull’autoassemblaggio operato dai clienti dei mobili: “Noi facciamo la nostra parte, tu fai la tua. Insieme risparmiamo”, era il motto del fondatore Ingvar Kamprad. Muovendosi nell’idea di creare una vita migliore per la maggioranza delle persone, Ikea ha provato a rinnovarsi per rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più urbana, con città più grandi e spazi domestici più piccoli.

L’idea green di Ikea

Poi anche la politica green con le consegne nelle principali città con una flotta di veicoli completamente elettrici, che entra anche in negozio in ottica circolare, grazie al servizio Riporta e Rivendi, con cui è possibile riportare i mobili usati in negozio.

Ikea, oltre ai mobili, polpette e salmone

Parte integrante del suo modello anche la ristorazione. Sono più di mezzo miliardo le polpette svedesi servite, che se stese, potrebbero coprire la distanza tra l’equatore e il polo nord.