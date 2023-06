Gallery. Il flagship store Al DaFrè a Milano

Alf Group apre un flagship store Al DaFrè a Milano in collaborazione con il brand Valdesign e un'offerta che coniuga le caratteristiche dei due marchi

Primo showroom monomarca a Milano per Alf Group che nel capoluogo lombardo inaugura un flagship store Alf DaFrè con il brand Valdesign. Non è casuale la scelta della città meneghina, considerata la "città del design", ideale per avviare un progetto di espansione in grado di valorizzare l'offerta di arredi tipica del marchio. "L'apertura del primo flagship store Alf DaFrè e Valdesign in una piazza come Milano è un progetto nell'aria da qualche anno -spiega Maria Cristina Piovesana, presidente di Alf Group-. Questo spazio "doppio" ci ha incantato per le dimensioni e per la sua atmosfera, perfetta per raccontare a Milano l'anima del nostro lavoro, espressione del made in Italy nel mondo."

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su un'area di 800 mq

Si trova all'interno di un edificio novecentesco affacciato su via Rugabella e su corso di Porta Romana

L'intervento integrale di trasformazione è firmato dall'architetto Bruna Vaccher.

Lo spazio si presenta con grandi vetrine su strada mentre all'interno sono state scelte tinte neutre che richiamano le facciate milanesi e, in particolar modo, la nota rosata della

vicina Torre Velasca. Al centro del progetto c'è la volontà di rendere l'armonia tra le due anime di Alf Group, da un lato il legame con le radici artigianali del territorio, dall'altro l'attitudine al design.

L'offerta coniuga la proposta di arredi e sistemi Alf DaFrè con le cucine Valdesign. A ciò si aggiungono i tappeti GT Design e i corpi illuminanti Panzeri.