Gallery. Il nuovo flagship milanese di Oysho in Via Torino

Apre in Via Torino 15 il secondo negozio milanese dell'insegna Oysho (Inditex). Si tratta di un flagship dalle dimensioni inedite per la catena, 529 mq.

Oysho flagship Milano 1 di 19

Apre in Via Torino 15 il secondo negozio milanese dell'insegna Oysho (Inditex). Si tratta di un flagship dalle dimensioni inedite per la catena, 529 mq su 3 piani, con il nuovo concept che si dovrebbe confermare per le successive nuove aperture. Il primo ha aperto in Spagna a La Coruña a inizio dicembre. Nel milanese, dopo il negozio di San Babila a Milano, ci sono altri due negozi nei centri commerciali di Arese e Assago.

Il nuovo format di Via Torino per Oysho

La svolta sull'abbigliamento sportivo interpretato in versione tecnica ma anche modaiola e light, come tempo libero, si rilancia a Milano con il nuovo flagship di Via Torino, in pieno centro. L'obiettivo è creare uno spazio accogliente e rilassante dove trovare le collezioni Oysho. Al piano strada, le collezioni stagionali, in questo periodo l'abbigliamento per la neve, sci e après ski, dalle tute e scarponcini ai maglioni post discesa, più un'area calzature e accessori.

Al primo piano, collegato da una scala curva, le collezioni continuative training e i best seller, più una sezione travel e due casse automatiche.

Al piano interrato, i camerini (10) e le casse, due tradizionali e due automatiche, senza nessuna esposizione di abiti se non prodotti a impulso, come le calze. Il materiale dominante è il legno, proprio per dare calore e accoglienza.

L'ingresso attrae gli sguardi dalla strada grazie sia alla posizione ad angolo, che al doppio piano vetrato, e a un grande schermo digitale, con immagini dalla collezione principale presentata di volta in volta. Anche l'abbigliamento esposto al primo piano si intravede dalla strada, grazie alla parete illuminata e a un allestimento scenografico (oltre che chiaro) per i leggings in vari pesi e stili, fino al pantalone.

L'illuminazione sul prodotto è realizzata tramite apparecchi studiati internamente, per creare un'atmosfera calda.

Le casse automatiche RFID (4 in tutto) permettono di pagare semplicemente posizionando i prodotti nella cesta: il conteggio viene fatto automaticamente. Sempre in autonomia (o con assistenza, sempre disponibile) il cliente può levare l'antitaccheggio e recuperare il tax free. Lo scontrino si può anche ricevere via email o qr code sulla app, per un percorso verso la progressiva dematerializzazione, a vantaggio della sostenibilità.

Le collezioni Oysho

Nonostante si tratti di capi tecnici con prestazioni chiaramente indicate in etichetta, le collezioni di Oysho si rivolgono a tutti gli amanti dello sport e dell'athleisure, non solo ai professionisti, anche grazie all'occhio sempre attento al look e alla moda. Vestibilità slim, colori contemporanei, leggerezza, si abbinano alla protezione dal freddo e dal vento, la traspirabilità, l'impermeabilità. I capi da neve per esempio integrano il gps per la sicurezza anti-valanga con sistema Recco.

La collezione di giacche Warm è calibrata proprio in funzione delle temperature e condizioni atmosferiche, combinando calore e comfort. ComfortLux e Perfect Adapt sono le collezioni più legate al training e alle discipline soft come yoga e pilates. Una collezione più casual ma sempre tecnica nelle prestazioni è dedicata al tempo libero.

I connotati di qualità e sostenibilità si esprimono anche attraverso le partnership, sempre evidenziate in etichetta: con Vibram per le suole delle scarpe, con Minardi per i piumini.

Tra i servizi per i clienti Oysho, la Oysho Community in collaborazione con palestre internazionali e la Oysho Training App.