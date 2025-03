Gallery. Il nuovo flagship store Miss Sixty di Milano

Nuovo punto di vendita a Milano per Miss Sixty con un design contemporaneo e un'ambientazione futuristica, dotato di installazioni d'arte, e sviluppato su due livelli

Nel cuore di Milano, Miss Sixty, che fa capo a Trendy International Group, inaugura un flagship store che segna il ritorno in Europa del brand. Lo store si trova a Palazzo Tarsis all'interno di uno spazio che combina storia e design contemporaneo. Il concept è stato ideato dallo studio NM3 e Silvia Guerrini, mentre Lombardini22 si è occupato del progetto esecutivo, impiantistico, di coordinamento architettonico e direzione lavori.

1 di 9

Il flagship store

Il punto di vendita si sviluppa su un'area di 400 mq

Si estende su due livelli

Per la realizzazione di questo store sono stati usati materiali come inox, resina e travertino che definiscono un’estetica industriale e futuristica, in un ambiente che si discosta dai classici negozi di moda. L'ambiente è volutamente minimalista con un design ultra contemporaneo e si presta non soltanto come spazio per la vendita ma anche come luogo per eventi e sfilate.

Al piano terra, spiccano gli arredi in pelle, le colonne metalliche e i divisori in vetro ambrato. All'ingresso è stata posizionata l’installazione dell'artista giapponese Hajime Sorayama, che enfatizza l’anima futuristica del brand. Al piano inferiore la grande protagonista è la scala in travertino, accompagnata da dettagli gialli ispirati al colore corporate. In questo spazio il pavimento è in resina epossidica gialla, colore caratteristico di Miss Sixty, con espositori in acciaio inossidabile e un’illuminazione modulare.