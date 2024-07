Gallery. Hamleys testa i centri commerciali ed entra a Oriocenter

Primo punto di vendita Hamleys all'interno di un centro commerciale. L'insegna entra a Oriocenter dove inaugura il suo terzo store italiano

Dopo le aperture a Milano e Roma, realizzate in contesti urbani centrali, Hamleys (Giochi Preziosi) debutta all'interno di un centro commerciale. L'insegna si rafforza, infatti, con un punto di vendita a Oriocenter, Orio al Serio (Bg), progettato da Lombardini22 e sviluppato da Fud, la business unit del Gruppo specializzata in branding e retail experience design.

L'obiettivo è di adeguare il format già sperimentato nelle due città italiane in un nuovo contesto pur mantenendo la filosofia del brand: ricreare la magia tipica del concept ma con riferimenti all’italianità, dalle grafiche all’arredamento. Rimangono le soluzioni iconiche come il portale d’ingresso e la giostra con i cavalli. L'ambientazione è quella del gioco, della fantasia e della creatività, con un approccio molto più analogico che digitale. Ne sono una dimostrazione pratica le demo-aree in cui gli addetti possono dare una dimostrazione di come ci si può divertire con i giocattoli Hamleys, coinvolgendo adulti e bambini e rendendo l’esperienza più immersiva, interattiva e reale.

I colori dello store risultano allineati a quelli classici del brand: si riprendono principalmente il rosso, il bianco e l’oro. L’attenzione rivolta anche alla componente acustica e al lighting contribuisce a rendere la visita nello store ancora più accattivante e magica.