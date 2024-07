Gallery. Il nuovo look del supermercato Coop di Modica (Radenza)

Corsie più ampie per semplificare il percorso di acquisto e scaffali più bassi per donare totale visibilità di tutto il punto di vendita. Gruppo Radenza rinnova lo store Coop di Modica Sorda (Rg)

Tutto è partito da qui, da questo punto di vendita diciotto anni fa quando il Gruppo Radenza di fatto decise di ampliare la sua attività puntando sulla distribuzione moderna. Oggi lo store Coop di Modica di piazza Bruno, a Modica Sorda (Rg), riapre con un look rinnovato, in linea con l'attuale immagine dell'insegna. "Per noi questo punto di vendita è importante e rappresenta l'avvio di un iter che continua a tutt'oggi -spiega l'amministratore delegato Danilo Radenza-. Diciotto anni fa, l'acquisizione di questo supermercato ci ha traghettato dal canale all'ingrosso a quello del retail dando vita a una realtà che è cresciuta costantemente nel tempo".

Le caratteristiche dello store

Si sviluppa su una superficie di 1.000 mq

Impiega 32 collaboratori

Dispone di cinque casse.

I lavori di restyling hanno permesso l'ampliamento delle corsie per rendere più fluido il percorso di spesa e il passaggio dei carrelli, sono stati abbassati gran parte degli scaffali espositivi con l'obiettivo di donare un'ampia panoramica e visibilità di tutto il punto di vendita. Inoltre, sono stati valorizzati i freschi a cui è stato dato più spazio sia al servito che al libero servizio. Oltre al restyling degli ambienti, la ristrutturazione ha puntato anche sull'efficientamento energetico del supermercato. "Grazie all'unione di un ambiente rinnovato e funzionale con l'attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei prodotti, il supermercato si pone l'obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela - aggiunge il direttore generale Giuseppe Spadaro-. Abbiamo dato maggiore visibilità all'area dei freschi e abbiamo puntato molto sulla territorialità che valorizza le produzioni locali e rende distintivi i nostri assortimenti".

Sul perimetro i banchi serviti di macelleria, gastronomia, panetteria, salumi e formaggi e in apertura l'ortofrutta con isole disposte centralmente e murali refrigerati perimetrali. Come da tradizione, l'ortofrutta è per lo più confezionata per preservare i prodotti in esposizione e velocizzare gli acquisti dei consumatori. Ampia anche la cantina.