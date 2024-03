Gallery. Il nuovo look di Ipercoop (Radenza) al Parco Corolla di Milazzo (Me)

Una rinnovata Piazza dei Freschi, una cantina più distintiva, un relamping totale e corsie più ampie. Il punto di vendita Ipercoop di Milazzo (Me) si rifà il look per garantire una migliore esperienza di acquisto

Immagine rinnovata per il punto di vendita Ipercoop, locomotiva alimentare del centro commerciale Parco Corolla di Milazzo (Me), completamente ristrutturato dal New Fdm Gruppo Radenza (Coop Alleanza 3.0). La chiave della ristrutturazione è stata la completa riorganizzazione degli spazi: in primis la realizzazione di una vera e propria Piazza dei Freschi con i reparti di ortofrutta posta in posizione centrale e i banchi serviti di macelleria, pescheria, salumeria disposti sul perimetro e dotati anche di banchi a libero servizio. Una particolare attenzione è stata dedicata alla gastronomia, completamente rinnovata e riorganizzata per offrire una varietà di piatti pronti. Il reparto ha ingresso diretto sulla galleria e questo consente ai clienti di scegliere i propri piatti per la pausa pranzo da gustare nell'apposita area adibita con tavoli e sedie. Rinnovata anche la cantina che oggi ha un aspetto più moderno e funzionale, con pavimentazione dedicata che delimita l'area e ambientazioni che la rendono distintiva e immediatamente riconoscibile.

Più incisiva l'area dedicata al pet, in un'ottica petfriendly. Ampliati, infatti, lo spazio espositivo e l'assortimento con un numero maggiore di petfood e accessori. A completamento il banco per la parafarmacia dove sono disponibili anche farmaci veterinari. Lo store, inoltre, consente l'accesso agli animali di piccola taglia e dispone di carrelli per la spesa adatti.

Ampliati i corridoi per consentire una maggiore e migliore fruizione degli spazi e del punto di vendita in generale, potenziando in questo modo l'esperienza di acquisto. "Abbiamo voluto creare -spiega il Gruppo Radenza (Coop Alleanza 3.0)- uno spazio ben organizzato e accogliente, reso ancora più attraente dalle numerose zone dedicate alle offerte, dove si potranno trovare vantaggi e promozioni imperdibili durante il percorso di acquisto".

Per rinnovare l'aspetto e le ambientazioni, inoltre, è stato effettuato un relamping totale, finalizzato a migliorare il livello energetico complessivo del negozio e a mettere in risalto le varie zone con la luce più adatta. "Queste modifiche -aggiungono- non solo hanno conferito al negozio un'atmosfera rinnovata e all'avanguardia, ma contribuiscono anche a

creare un ambiente più accogliente e stimolante".