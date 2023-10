NewFdm (Radenza-Coop Alleanza 3.0): “Puntiamo al miliardo di fatturato”

Il Gruppo Radenza (Coop Alleanza 3.0) ha sottolineato, in occasione della convention Nexus, risultati e obiettivi di crescita in Sicilia

Gli obiettivi del Gruppo Radenza in Sicilia sono tanto ambiziosi quanto precisi: raggiungere un miliardo di euro di fatturato entro il 2025, ammodernare la propria rete vendita, che oggi conta 300 store a insegna Coop nei vari formati, e continuare a crescere migliorando costantemente negozi, servizi e assortimento. In occasione della convention Nexus, organizzata da NewFdm spa (diventata master franchising di Coop Alleanza 3.0, come raccontato in questo articolo), il gruppo ha sottolineato risultati e strategia di crescita nell’Isola. Oltre 800 gli imprenditori intervenuti. "Il senso di Nexus - ha sottolineato Danilo Radenza, amministratore delegato NewFdm Spa- è coinvolgere tutti gli attori del settore, dagli imprenditori ai distributori, ma anche i nostri clienti e i fornitori. Nexus letteralmente significa 'accanto a noi' perché vogliamo puntare su un team di persone che, fianco a fianco, si proietta al futuro con il progetto di crescita che dal gennaio 2022 prosegue con l'insegna Coop".

In occasione di Nexus, al quale ha preso parte anche il direttore generale di Coop Italia Domenico Brisigotti che ha illustrato le iniziative dell’insegna per il periodo anti-inflazione, spazio anche ai risultati ottenuti in questo primo bilancio dall’ingresso nel mondo Coop. "Quest'anno chiuderemo a 800 milioni di fatturato e prevediamo un incremento delle vendite che ci farà raggiungere l'obiettivo di un miliardo di euro entro il 2025 -afferma Giuseppe Spadaro, direttore generale di Fdm, società di Coop gruppo Radenza-. Il nostro bilancio è più che positivo: abbiamo lavorato sul potenziamento degli asset logistici, abbiamo creato un ufficio tecnico per la progettazione dei negozi, inserito nuovi professionisti in ambito commerciale, creato una nuova divisione per il controllo dei processi e sviluppato organici e competenze in tutti gli ambiti della nostra organizzazione. Anche nella gestione dei dati abbiamo sviluppato importanti attività. Per il futuro, abbiamo un piano industriale importante di ristrutturazione e ammodernamento della rete dei punti di vendita diretti e indiretti che ci vedrà impegnati fino al 2025 e che coinvolgerà tutti gli store della rete, dal concept agli assortimenti fino ai servizi”.