Gallery. Il primo flagship store Palm Angels a Parigi

Un punto di vendita iconico per Palm Angels a Parigi realizzato su più livelli e spazi esterni, con il supporto dello studio di design botanico This Humid House

1 di 5

La Capitale francese accoglie il primo flagship store di Palm Angels, già annunciato in occasione dell'ultima settimana della moda. Il punto di vendita si trova in Rue Saint-Honoré 217 ed è stato progettato per riflettere la French R-evolution del marchio, specializzato nel settore abbigliamento e accessori. Al suo interno c'è una combinazione di elementi apparentemente contrastanti, il non lavorato e il raffinato, l’anticonformista e il convenzionale, che si mescolano per raggiungere una sintesi di grande impatto. Lo spazio è stato progettato da Studio Henry e ospita una lounge, un angolo botanico, creato in collaborazione con This Humid House, e uno spazio vendita, senza confini o percorsi predefiniti. In questo modo l'esperienza di acquisto è incentrata su un percorso libero in cui stili e materiali differenti convivono.

Il flagship store

In posizione centrale una scala interamente in marmo, ispirata alla monumentale grand escalier dell’Opera Garnier, collega il piano terra al primo piano. Si fa ampio riferimento alle rampe degli skate park e gli interni sono caratterizzati da finiture grezze. La griglia di neon bianchi, insieme a boiserie, carte da parati con motivi di palme, velluti ed elementi metallici fucsia, si collegano idealmente allo spazio esterno.

This Humid House è lo studio di design botanico nato a Singapore nel 2017 e composto da un team di designer dediti a sviluppare un vero e proprio linguaggio espresso attraverso piante e fiori che sia sensibile al clima, all’ambiente circostante, alla cultura e alla contemporaneità. Lo studio propone al piano terra una selezione di esuberanti composizioni floreali, piante e vasi.