Gallery. Il primo pop-up store Colourbook dedicato al Calcio Napoli

La nuova collezione Colourbook in un temporary store che dedica un corner ai prodotti a tema Calcio Napoli. Attivato anche un concorso a premi

Arriva al centro commerciale Campania di Marcianise (Ce) il temporary store dedicato alla nuova collezione Colourbook Back to School 2023, brand specializzato nella produzione di zaini, diari, quaderni, correttori e prodotti di cancelleria. Il punto di vendita, che resterà aperto fino al 30 settembre, dedica un corner alla linea di prodotti SSC Napoli by Colourbook, realizzata in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli, e comprende diari 12 mesi, con 4 grafiche esclusive della SSC Napoli, giochi interattivi e creativi che metteranno alla prova la conoscenza calcistica dei clienti. In assortimento anche zaini in stoffa con spallacci imbottiti, ma anche gli astucci Goommy in silicone e in stoffa, le penne celebrative con logo e scudetto e i quaderni spillati, con grafiche esclusive e dettagli lucidi in rilievo. Completano l'offerta le cartelline polionda e i raccoglitori, caratterizzati dagli iconici colori sociali del Calcio Napoli.

Il concorso fai goal con Colourbook

In concomitanza con l'apertura del pop-up store è stato attivato il concorso Fai goal con Colourbook che sarà valido dal 14 settembre al 31 dicembre 2023. Per partecipare sarà sufficiente acquistare un quaderno spillato della linea Campioni d’Italia. I clienti potranno vincere premi a tema Calcio Napoli e partecipare all’estrazione di un super-premio finale: la maglia autografata dalla squadra azzurra.