Due nuove superette InCoop a Torino per il format urbano di Nova Coop che propone un'offerta di prossimità in un'ottica omnichannel

Due aperture nella stessa giornata a Torino per Nova Coop che valorizza la prossimità proponendo nel capoluogo piemontese il format urbano InCoop. La prima superette è stata aperta in corso Inghilterra 49 estesa su un'area di 163 mq, la seconda in via Madama Cristina 143 su una superficie di 207 mq per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro, che comprendono l’acquisto dei locali, il cantiere e l’allestimento.

"Vogliamo che i negozi a insegna InCoop si affermino come punti vendita di prossimità, nei quali poter ritrovare tutta la garanzia di qualità del nostro prodotto a marchio e i principali elementi di posizionamento che già connotano i nostri più recenti sviluppi della rete commerciale, all’insegna di una spesa che si può fare “presto e bene” spiega Fabio Lischetti, responsabile rete vendita Nova Coop.

Le caratteristiche del format

L'idea alla base delle scelte assortimentali è di fornire ai consumatori una spesa di completamento alla spesa online ordinata sul portale Coopshop, la cui comunicazione è presente in negozio per enfatizzare l'ottica di omnicanalità. A riguardo Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop, sottolinea: "I nuovi negozi di prossimità, la cui proposta è studiata per integrarsi con quella del nostro canale per la spesa in digitale o a una spesa settimanale effettuata presso i punti vendita di maggiori dimensioni, rappresenta un ulteriore tassello di quell’approccio di sviluppo omnicanale che è al centro del nostro approccio strategico".

All’interno dei punti di vendita alcuni tratti dell’ambientazione e della comunicazione digitale di prodotti e servizi sono mutuati dal book consolidato del format superstore, per confermare un’immagine univoca di cooperativa, pur nel rispetto delle specificità delle dimensioni e caratteristiche del nuovo formato. Come da consuetudine dell'insegna e del format, i punti di vendita sono ubicati in zone densamente frequentate, sia residenziali, sia lavorative o ad alta attrazione commerciale, con forte passaggio pedonale e vicinanza a fermate del trasporto pubblico.

I reparti freschi sono presenti con banchi a libero servizio per consentire velocità di spesa e per offrire, visti gli spazi più ridotti, un assortimento quanto più ampio possibile.

L'offerta

In termini di assortimento, ogni punto vendita conta 2.500 referenze con un'offerta di freschi che comprende, frutta e verdura, e carne e pesce confezionati in atmosfera controllata. Inoltre è presente lo spazio per il pane fresco, prodotto con lievito madre e sfornato tutti i giorni dai panettieri degli ipermercati Coop. Tante le proposte di piatti pronti per assecondare le esigenze del consumatore moderno, di studenti o di turisti. Completano l'assortimento i prodotti per la pulizia della casa, l’igiene personale, la carta casa e qualche accessorio non food.