Gallery. Iper Sisa (D.IT): il punto di vendita di Gizzeria (Cz)

Europa Commerciale (D.IT) espande la sua rete con uno store di 2.500 mq aperto a Gizzeria (Cz) con un'ampia proposta di reparti freschi serviti

Europa Commerciale (socia D.IT-Distribuzione Italiana) amplia la sua rete vendita in Calabria con un punto di vendita Iper Sisa realizzato in via delle Palme 52, a Gizzeria (Cz). Lo store rispecchia il tipico format dell'insegna e dà ampio spazio ai reparti freschi serviti dislocati sul perimetro. “Teniamo molto al rapporto diretto con il consumatore -spiega Benito Scardamaglia, direttore commerciale dell’azienda-. Per questo motivo nei nostri store il servizio e la presenza degli addetti a sostegno del percorso di acquisto della clientela sono di fondamentale importanza“. Centrale l'offerta dell'ortofrutta, raccontata in questo articolo su Fresh Point Magazine.

Le caratteristiche del punto di vendita

Lo store si sviluppa su una superficie di 2.500 mq

Conta in assortimento 12.000 referenze totali, sia food che non food

totali, sia food che non food Impiega cinque addetti e dispone di quattro casse

e dispone di quattro casse Orari e giorni di apertura: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.30.

La comunicazione instore

Ai consumatori, l'insegna indirizza importanti informazioni non soltanto sulla provenienza dei prodotti e sulle caratteristiche organolettiche ma fornisce al tempo stesso consigli di utilizzo e quantità consigliate da assumere nel corso della settimana. Per questo motivo sono dislocati in più aree schemi a parete in grado di catturare l'attenzione della clientela.