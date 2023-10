Gallery. Iperal: il superstore di Varedo

Il superstore Iperal di Varedo (Mb) strizza l'occhio a soluzioni sostenibili, punta sulla distintività e l'ampia offerta dei reparti freschi serviti

1 di 9

Si espande la rete di Iperal che si rafforza con un punto di vendita a Varedo (Mb), il 53esimo dell'insegna, con un format moderno e una disposizione degli spazi funzionale a un'esperienza di acquisto facile e veloce. Lo store adotta soluzioni ecosostenibili e materiali green. Inoltre, è dotato di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile. Il locale nasce dalla riqualificazione dello storico sito industriale della Snia, ripulito dai materiali inquinanti.

Le caratteristiche dello store

Questo store si sviluppa su un'area di 2.500 mq e dispone di un parcheggio con oltre 250

posti auto. Per potenziare il concetto di convenienza, Iperal ha rafforzato le aree dedicate alle offerte con soluzioni fuori banco e isole dedicate, un concetto enfatizzato anche dalla comunicazione interna. Il servizio ai clienti continua a essere alla base della proposta dell'area freschi con banchi molto distintivi come nel caso della gastronomia. L'area vendita comprende anche l'area ristorazione, il Bar Bistrò con un'offerta declinata per i vari momenti della giornata, dalla colazione all'aperitivo.

L'offerta

Ampio spazio nei vari reparti per i prodotti della Valtellina in una logica di valorizzazione del territorio e distintività dell'assortimento. Sono inoltre presenti oltre 300 prodotti contraddistinti dal marchio Fatto da noi, preparati e cucinati nei laboratori di produzione Iperal di Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio. L'area freschi dispone di pane fresco sette giorni su sette, appena sfornato; frutta e verdura di stagione; pesce fresco e carni provenienti da allevamenti selezionati.

Servizi

Introdotto il servizio Spesa Self che consente alla clientela di ritirare, all’ingresso del punto di vendita, uno scanner con il quale leggere i codici a barre dei prodotti scelti. Completati gli acquisti non sarà necessario svuotare il carrello prima del pagamento. A questo si aggiunge la possibilità della modalità Spesa on Line – Ritira in negozio che va

ad aggiungersi al servizio già attivo Spesa on Line – A casa tua.