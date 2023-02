Gallery. La proposta pop-up di Vincenzo Dascanio per San Valentino

Il temporary store realizzato dal flower designer Vincenzo Dascanio a Roma, nel cuore della Capitale, è dedicato all'amore e resterà aperto fino al 22 febbraio 2023. Uno spazio distintivo con un'offerta ad hoc

Dopo le esperienze retail testate a Milano e Como, il flower designer Vincenzo Dascanio sceglie Roma per realizzare un temporary store dedicato all'amore e all'imminente festa di san Valentino. Il pop-up si trova in via del Babuino 69 a, via centrale della Capitale.

Le caratteristiche dello store

Si sviluppa su una superficie di 90 mq

Si estende su due livelli

sarà aperto fino al 22 febbraio, sette giorni su sette, dalle 10 alle 19.

Il format

L'area esterna dello store ospita neon, rose e cuori 3d per catturare l'attenzione dei consumatori. Le tre finestre al primo piano ricordano i tempi romantici delle serenate. Gli ambienti interni sono caratterizzati da colori molto accesi: rosso e fucsia. Il payoff L’amore vince sempre viene riportato su una piccola striscia led a parete. Al centro della stanza al piano terra c'è una fontana con cigni reali galleggianti e dai colori scintillanti, simbolo dell’amore trionfale, mentre dal soffitto pendono lampadine a tema amoroso. Il primo piano è una love factory dove è stata sistemata l’opera dell’artista francese Raymond Moretti che si dirama su tutta la superficie del piano con tubi colorati. Esplodendo crea un prato di cuori gommati e fiori che sembrano quasi prendere vita.

L'offerta

La nuova collezione comprende cadeaux e pensierini di vario tipo: scatoline con anelli e dichiarazioni d’amore diventano candele scultoree, libri d’amore danno vita a bouquet floreali e la nuova fragranza d’ambiente Amore, dalle note fiorite, diventa una nuova icona delle già note profumazioni studiate dallo stesso Dascanio.

Uno specchio in ingresso ci ricorda il nostro grande amore, l’amore per noi stessi, sopra ogni cosa – Love yourself. Al primo piano spazio ai bouquet.

Vincenzo Dascanio Café

Il flower designer non è nuovo a questo tipo di esperienze. Suo lo spazio Vincenzo Dascanio Café a Cernobbio, sul lago di Como, inaugurato quest’anno e ispirato ai bistrot italiani d’inizio Novecento. Il locale è in stile Liberty e ha un’atmosfera retrò. L'offerta spazia dalla colazione all’aperitivo. Disponibile anche l'eCommerce con una proposta di “merende pugliesi” tra cui dolcetti di mandorle, croccanti al pistacchio, scorzette di

limone ricoperte al cioccolato.