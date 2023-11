Gallery. La ristorazione è protagonista al Merlata Bloom Milano

Nel lifestyle center milanese il food funge da magnete con i suoi 43 concept su una superficie di 8.000 mq

Si chiama De Gustibloom ed è la food & leisure experience di Merlata Bloom, il lifestyle center aperto nel quadrante nord ovest di Milano. Un suggestivo winter garden in legno e vetro con ampi affacci sul parco circostante che ospita i 43 concept che arricchiscono la proposta food & beverage del centro, pronti a soddisfare un bacino d’utenza eterogeneo con proposte dall’offerta verticale e con particolare attenzione all’apertura serale, grazie anche all'attrattività delle dieci sale cinematografiche di Notorious Cinemas.

La ristorazione è, dunque, il magnete di Merlata Bloom Milano rappresentato dalla ricchezza della proposta food&beverage pronta a soddisfare le aspettative di tutti i visitatori. Un'offerta ampia che va dall'asiatico con Ramen Bar Akira, Ichi Station e Wagamama, al tex mex con Billy Tacos e Calavera, dalla carne con Buy Burgers Roadhouse e Old Wild West alla cucina della tradizione italiana con Fresco & Cimmino, Martinucci Laboratory, fino al cioccolato con Lindt e Cioccolatitaliani (per fare qualche esempio).

Non mancano le novità. Per la prima volta in Italia, grazie a Merlata Bloom, ci sono Ric (Gruppo Cremonini) e Neat Burger, la catena di locali 100% plant based nata nel 2019, famosa per essere di proprietà di Leonardo di Caprio e Lewis Hamilton.

Complessivamente la food court si estende su circa 8.000 mq e si appresta a diventare la nuova high-street di Milano.