Gallery. Le novità di Spazio Conad a Catania (Pac2000A Conad)

Riapre dopo il restyling l'ipermercato Spazio Conad di Catania che Pac2000A Conad ha dato in gestione ai soci. Rimodulato il layout e inseriti nuovi spazi espositivi

Nuova immagine, rinnovato layout. Spazio Conad di Catania, locomotiva alimentare del centro commerciale Porte di Catania, si rifà il look. La prima novità riguarda la gestione: il punto di vendita, infatti, è stato privatizzato. Questo significa che Pac2000A Conad, che detiene la parte patrimoniale, lo ha affidato in gestione ai soci. "Questa operazione è stata attivata nel Lazio, per gli store di Viterbo, Collatina e Roma -spiega il direttore del punto di vendita Giuseppe Privitera, uno dei soci dello store-. Per la Sicilia è una novità. L'idea alla base di questa scelta è di consentire ai soci di gestire i punti di vendita con un forte approccio alla territorialità grazie a un'approfondita conoscenza del luogo e dei consumatori".

Le caratteristiche del punto di vendita

L'ipermercato si sviluppa su un'area di oltre 6.000 mq

In assortimento conta circa 30.000 referenze

Impiega 114 addetti

Dispone di 12 casse tradizionali e sei self checkout.

"Abbiamo suddiviso lo store in quadranti secondo un modello di assi cartesiani rispetto al punto di accesso -aggiunge Privitera-. L'ingresso è stato posizionato su un piano espositivo stagionale di 400 mq, una sorta di temporary store che renderà dinamica l'area, continuamente rimodulata in base alle stagioni e alle necessità. Si tratta di una zona espositiva sovradimensionata rispetto alla concorrenza che deve dare al consumatore l'idea di uno spazio continuamente rinnovato. Ad ingresso c'è inoltre l'ortofrutta, un percorso obbligato per i consumatori che da qui accedono sulla sinistra alla piazza dei freschi e sulla destra alla grande corsia che conduce verso il grocery e il non food".

All'interno è stato attivato un lavoro di ridimensionamento sia in altezza che in larghezza. Sono infatti stati avvicinate le corsie, oggi di due metri e 20 centimetri, e abbassate tutte le altezze di 50 centimetri, box accoglienza compreso, per consentire una più ampia visibilità d'insieme. Scenografico lo spazio per l'enoteca con una botte allargata al centro dell'area per le eccellenze siciliane. I vini sono stati suddivisi per vitigno e tipo di cantina con un corner che servirà per eventi di degustazione e informativi con possibilità anche per i piccoli produttori locali per aprirsi a nicchie di mercato che rendano distintivo l'assortimento del settore.

Introdotto inoltre lo spazio dedicato alle eccellenze del territorio e alla mdd Cudduruni, con prodotti sia food che non food come nel caso della ceramica, tra cui spiccano i noti Mori di Sicilia. Chiude il percorso l'area alimentare, che va dalla colazione al pasto, schierata a sinistra, e il non food articolato tutto sulla destra.

Tra le novità anche l'area per la ristorazione di Sapori&Sorrisi e il Bistrot con 200 posti a sedere e il petstore Conad, dato in gestione a terzi, sviluppato su un'area di 400 mq con ingresso dalla galleria commerciale.