Gallery. L’iconico store Pinko in Galleria a Milano

Pinko apre uno store all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore del capoluogo lombardo, uno spazio moderno con un concept distintivo

Una location prestigiosa per il nuovo punto di vendita Pinko a Milano. Il marchio apre uno store all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore del capoluogo lombardo, con un concept unico che lancia l'immagine moderna dell'insegna. I locali sono caratterizzati da un’accesa tonalità di fucsia che rende l'ambiente particolarmente d'impatto oltre che distintivo.

"Pinko Galleria -spiega il gruppo- non è una semplice estensione del mondo retail di Pinko,

ma un nuovo progetto studiato ad hoc, in cui saranno disponibili prodotti non

reperibili negli altri negozi del marchio e in cui saranno protagoniste le iconiche

Love Bags".

L'offerta dello store

L'assortimento comprende prodotti esclusivamente Made in Italy, tra cui, come sottolineato dal gruppo, le edizioni speciali delle Love Bags e alcuni capi di abbigliamento dai dettagli speciali. Tutti i prodotti esposti in questo negozio sono dotati di un packaging dedicato, che include etichette appositamente studiate e shopping bag coordinate.

Inoltre, per sottolineare il legame tra Pinko e la città Milano, saranno acquistabili prodotti realizzati con realtà storiche milanese, disponibili ogni tre mesi.

Lo spazio online

In un'ottica di multicanalità, Pinko ha strutturato una proposta online in grado di replicare in modo virtuale il concept store. Si tratta di un vero e proprio negozio virtuale

la cui grafica riproduce quello fisico, in cui gli utenti potranno avere

accesso ai prodotti esclusivi del punto di vendita milanese.

Lo sviluppo del marchio

Pinko proseguirà il suo piano di espansione con due showroom che saranno aperti entro la fine dell'anno. Il primo sarà realizzato in Oceania, al Westfield mall di Sidney,

e il secondo a Londra nell’iconica Battersea Power Station.