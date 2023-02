Gallery. L’ingresso di Kick Game in Italia: primo store a Milano

Primo punto di vendita in Italia per Kick Game che apre a Milano un punto di vendita, il primo oltre i confini del Regno Unito, con un format che rispecchia l'immagine degli store inglesi

Dopo aver consolidato la propria presenza nel Regno Unito, dove opera con sette punti di vendita situati a Londra, Birmingham, Leeds, Manchester, Liverpool, Newcastle, Kick Game si espande in Europa e sceglie Milano come prima città in cui insediarsi. Il negozio replica il format già sviluppato nei punti di vendita inglesi proponendo un ambiente minimalista, con espositori a parete in grado di risaltarne forme e colori.

Il reseller di streetwear di lusso, molto noto anche per i contenuti su Youtube e canali social spesso associati ad artisti della scena musicale internazionale, avvia così un importante piano di sviluppo. “L’arrivo di Kick Game a Milano è solo una prima tappa del nostro progetto di espansione in Europa, dove pensiamo di ampliare ulteriormente la nostra presenza nei prossimi mesi -asserisce Alicia Thompson, Ceo di Kick Game-. Lo streetwear di lusso continua a guadagnare importanza in tutto il mondo e per questo motivo vogliamo incrementare la visibilità e l’accessibilità delle sneakers di fascia alta in Europa e non solo”.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si trova in Corso Matteotti 10

Si sviluppa su una superficie di 250 mq

Si estende su due livelli.

L'assortimento

Come da tradizione dell'insegna, l'offerta comprende alcune tra le sneakers più rare sul mercato, oltre che capi unici di molteplici marchi street, come Air Jordan, Nike, Yeezy, Off-White.