Gallery. Lo store full assortment di Victoria’s Secret a Torino

L'insegna Victoria's Secret si espande con nuovi store. A Torino, Percassi propone un flagship store full assortment, il primo della regione

Prosegue a ritmo sostenuto lo sviluppo del marchio Victoria's Secret sul territorio italiano, in partnership con Gruppo Percassi. L'ultima apertura a Torino, nella Galleria San Federico, dove l'insegna propone il primo store full assortment del Piemonte. Il flagship store di Victoria’s Secret si estende su due piani, con una superficie di 1.000 mq, e si contraddistingue per il nuovo format caratterizzato da un design che predilige tinte leggere, nei toni del rosa cipria e del panna, per valorizzare ancora di più il prodotto, in un contesto architettonico storico che risale agli anni Trenta. “Siamo entusiasti di aver aperto questo bellissimo store nel centro storico di Torino, valorizzato ulteriormente dalla magnifica location -commenta Matteo Morandi, Ceo di Percassi Retail-. Con questa nuova apertura, Victoria’s Secret rafforza così con Percassi la sua presenza in Piemonte”.

L'assortimento e i servizi

L'offerta comprende le collezioni di lingerie più nuove, come Love Cloud, ultima nata in casa Victoria’s Secret, che si rivolge a donne dinamiche e attive e punta all’inclusività, a quelle iconiche di Dream Angels e Very Sexy. Completano l'assortimento le collezioni di pigiami e accessori, le linee di fragranze, a partire dal nuovo profumo Bare, che punta sull’individualità e la personalizzazione, adattandosi al profilo chimico di chi lo indossa. Si potranno trovare anche i profumi Victoria's Secret Bombshell e Victoria's Secret Tease.

Nel negozio sarà anche possibile usufruire di un servizio di consulenza gratuita one-to-one di Bra Fitting, così che ogni donna possa conoscere meglio le diverse collezioni e scoprire quali sono i modelli di reggiseno che esaltano maggiormente le loro forme.