Gallery. Love Spot Galleries: la prima rete di gallerie in franchising

L'ultima apertura al Merlata Bloom di Milano consolida la rete di Love Spot Galleries, gallerie in franchising dedicate all'arte contemporanea

1 di 10

La rete di gallerie d'arte Love Spot Galleries nasce nel 2022 e sta continuando a svilupparsi con nuove aperture anche in luoghi non tradizionalmente vocati per uno store di questo tipo: ossia i centri commerciali. Tra le ultime aperture, infatti, quella al Merlata Bloom di Milano con un punto di vendita in linea con il format fino ad oggi sperimentato. Spazi minimalisti e con colori tenui per accogliere e far da contrasto all'impatto cromatico regalato dalle opere artistiche contemporanee.

L'idea alla base di questa rete è di rendere l’arte accessibile e più diffusa incontrando e coinvolgendo nuovi target di consumatori. Per l'espansione della rete è stata attivata la formula del franchising che consentirà uno sviluppo ampio sul territorio.

La rete di Love Spot Galleries

Ad oggi la rete vendita comprende i negozi aperti a Pietrasanta, Varese, Cagliari, Padova e Milano con l'obiettivo di estenderne la presenza non soltanto in Italia ma anche all’estero.

"La nuova formula -spiega il gruppo- vuole creare un network aperto e accessibile, superando i limiti della galleria tradizionale e rendendo l’arte ancora più diffusa sul territorio".