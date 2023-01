Gallery. Mondadori: a Catania il format green ispirato al Giappone

Il punto di vendita Mondadori Bookstore I Ma aperto a Catania, nel cuore del barocco etneo, è stato concepito come un hub culturale con spazi per il relax e per la socializzazione. Lo store è sviluppato su più livelli

Il concept store già testato a Torino e Sestu (Ca) arriva anche a Catania, nel cuore della città barocca, situato in via Etnea 137. Il punto di vendita Mondadori Bookstore I Ma è stato concepito come un hub culturale con spazi per il relax e per la socializzazione.

Le caratteristiche dello store

La libreria si estende su una superficie di 650 mq estesa su tre livelli

estesa su tre livelli Propone in assortimento 45.000 referenze

Dispone di tre casse

Il concept store

Il format è ispirato al Giappone e intende proporsi come luogo di aggregrazione e relax in cui rifugiarsi. Tante le soluzioni green per un ambiente realizzato nel rispetto della natura. Al piano terra dello store c'è il cuore della libreria dove sono stati predisposti mobili curvi, come i tronchi degli alberi, realizzati in pioppo marino, sansevierie e bonsai, e altri

elementi decorativi in materiali ecocompatibili.

Al primo piano è stata allestita la stanza del silenzio dotata di panche in legno dove sostare semplicemente per una pausa caratterizzata da un cubo sospeso in carta di riso e da un gioco di effetti luce per un’immersione nella lettura. In questo piano è presente una buvette in collaborazione con il brand Nuan, con una proposta di miscele di caffè, tè e infusi ma anche vini locali e partenopei di cantine selezionate, uno spazio coworking, un forum dedicato agli eventi e un’area dedicata a mostre d’arte e fotografia.

Il piano meno uno è dedicato agli amanti della musica, ai fumetti e ai bambini. Anche in questo spazio è stato predisposto un secondo forum.

Lo sviluppo del format

Mondadori ha già programmato l'espansione di questo concept store che, dopo i primi test, sarà replicato in 30 nuove strutture entro il 2024.